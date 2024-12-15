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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Victor Osimhen'e Ev Satmaya Çalıştığı Anlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Victor Osimhen'e Ev Satmaya Çalıştığı Anlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.12.2024 - 12:00

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, kısa sürede takımın olmazsa olmazlarından birine dönüştü. Nijeryalı yıldızın bonservisinin alınıp alınamayacağı da kulübe dair merak edilen konular arasında en üst sıraya yükseldi. Yönetimin kaynak bulma arayışında olduğu ifade edilirken Başkan Dursun Özbek, 25 yaşındaki oyuncunun aklına girmeye başladı. Bir etkinlikte şakayla karışık İstanbul'un güzelliğine dikkat çekti. (Çağatay Çelik - HT Spor)

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Galatsaray, kasım ayının ilk günlerinde forma sırt sponsorluğu için Pasifik Holding'le 125 milyon lira karşılığında anlaştığını açıklamıştı.

Galatsaray, kasım ayının ilk günlerinde forma sırt sponsorluğu için Pasifik Holding'le 125 milyon lira karşılığında anlaştığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve yönetim bir konuk projesinin tanıtımında bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve yönetim bir konuk projesinin tanıtımında bir araya geldi.

Başkan Dursun Özbek, etkinliğin bir bölümünde Osimhen'i yanına davet ederek İstanbul'dan ev almasının iyi bir fikir olacağını söyledi.

Başkan Dursun Özbek, etkinliğin bir bölümünde Osimhen'i yanına davet ederek İstanbul'dan ev almasının iyi bir fikir olacağını söyledi.

Yıldız golcü de bu konuyu özel görüşmeleri gerektiğini ifade ederek şakayla karşılık verdi. İşte o anlar 👇(Çağatay Çelik - HT Spor 📸)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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