Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Victor Osimhen'e Ev Satmaya Çalıştığı Anlar

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, kısa sürede takımın olmazsa olmazlarından birine dönüştü. Nijeryalı yıldızın bonservisinin alınıp alınamayacağı da kulübe dair merak edilen konular arasında en üst sıraya yükseldi. Yönetimin kaynak bulma arayışında olduğu ifade edilirken Başkan Dursun Özbek, 25 yaşındaki oyuncunun aklına girmeye başladı. Bir etkinlikte şakayla karışık İstanbul'un güzelliğine dikkat çekti. (Çağatay Çelik - HT Spor)