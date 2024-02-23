Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray'ın son yedi ev maçında Antalyaspor'u ağırlarken elde ettiği başarılı sonuçlar dikkat çekici. Altı galibiyet ve bir beraberlik, takımın sahasındaki gücünü ve istikrarını gösteriyor. Ayrıca, attığı 20 gole karşılık sadece beş gol yemek, defansif açıdan da sağlam bir performans sergilendiğini gösteriyor. Diğer taraftan, Antalyaspor'un son 15 maçta Galatasaray'a karşı galibiyet elde edememiş olması, zorlu bir rakip karşısında verdikleri mücadeleyi gösteriyor. Ancak, bu süreçte bile Antalyaspor'un direncini ve mücadele azmini kaybetmemesi, takımın karakterini yansıtıyor. Bu istatistikler, önümüzdeki maçın heyecanını ve rekabetini artırıyor.