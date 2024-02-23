Galatasaray-Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Galatasaray-Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Heyecan dolu Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor! İki takım arasındaki mücadele sahada nefes kesen anlara sahne olacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı heyecanla beklerken, yürekleri ağızlarında tezahürat yapıyor. Hangi takımın sahadan galip ayrılacağı ise merakla beklenen bir soru! Bu karşılaşmayı kaçırmayın, çünkü gerilim dorukta olacak! Peki, Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde.
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Galatasaray, Antalyaspor ile oynadıkları son maçta rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
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Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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