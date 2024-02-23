Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray-Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Galatasaray-Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Antalyaspor galatasaray
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 17:31

Heyecan dolu Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor! İki takım arasındaki mücadele sahada nefes kesen anlara sahne olacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı heyecanla beklerken, yürekleri ağızlarında tezahürat yapıyor. Hangi takımın sahadan galip ayrılacağı ise merakla beklenen bir soru! Bu karşılaşmayı kaçırmayın, çünkü gerilim dorukta olacak! Peki, Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Galatasaray ve Antalyaspor Trendyol Süper Lig'de 55. kez karşılaşacak

Galatasaray ve Antalyaspor Trendyol Süper Lig'de 55. kez karşılaşacak
Galatasaray ve Antalyaspor Trendyol Süper Lig'de 55. kez karşılaşacak

Galatasaray'ın son yedi ev maçında Antalyaspor'u ağırlarken elde ettiği başarılı sonuçlar dikkat çekici. Altı galibiyet ve bir beraberlik, takımın sahasındaki gücünü ve istikrarını gösteriyor. Ayrıca, attığı 20 gole karşılık sadece beş gol yemek, defansif açıdan da sağlam bir performans sergilendiğini gösteriyor. Diğer taraftan, Antalyaspor'un son 15 maçta Galatasaray'a karşı galibiyet elde edememiş olması, zorlu bir rakip karşısında verdikleri mücadeleyi gösteriyor. Ancak, bu süreçte bile Antalyaspor'un direncini ve mücadele azmini kaybetmemesi, takımın karakterini yansıtıyor. Bu istatistikler, önümüzdeki maçın heyecanını ve rekabetini artırıyor.

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadıkları son maçta rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadıkları son maçta rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Galatasaray, Antalyaspor karşısında deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle son karşılaşmadaki üstünlüğünü sürdürdü. Bu galibiyet Galatasaray'ın deplasman başarılarını bir kez daha ortaya koymuştur.

Galatasaray-Antalyaspor sakatlar

Galatasaray-Antalyaspor sakatlar

Galatasaray'da H. Ziyech sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Antalyaspor'da S. Jehzkel kadro dışı olduğu için maçta yer alamayacaktır.

Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Antalyaspor maçında hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Hakemin yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta üstlenecek. 26 Şubat Pazartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadele 20.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Antalyaspor Süper Lig tek maç satın al

Galatasaray-Antalyaspor Süper Lig tek maç satın al
Galatasaray-Antalyaspor Süper Lig tek maç satın al

TOD Süper Lig Paketleri

Digiturk Kampanyaları 

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın