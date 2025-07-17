Galatasaray’a Osimhen Müjdesi: Osimhen Transferinin Önü Açıldı mı?
Galatasaray’ın bonservisini almak için büyük çaba gösterdiği ancak Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in inadını bir türlü kıramadığı Osimhen için Sarı-kırmızılı ekibe güzel bir haber geldi.
İtalyan ekibinin açıkladığı kamp kadrosunda Victor Osimhen yer almadı. Osimhen’in geniş kadroda yer almaması transferde Galatasaray’ın elini güçlendiren bir durum olarak algılandı.
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Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olmuştu.
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Osimhen, Napoli’nin açıkladığı geniş kamp kadrosunda yer almadı.
Napoli’nin duyurduğu kadro 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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