Galatasaray’a Osimhen Müjdesi: Osimhen Transferinin Önü Açıldı mı?

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak takıma kattığı Osimhen’in bonservisi için harekete geçmişti. 75 milyon euroya serbest kalır maddesini karşılayan ancak Napoli ile taksitler ve teminatta anlaşamayan Galatasaray, gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin en pahalı transferi olacak Osimhen transferinde mutlu son ulaşamamıştı.