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Galatasaray’a Osimhen Müjdesi: Osimhen Transferinin Önü Açıldı mı?

Galatasaray’a Osimhen Müjdesi: Osimhen Transferinin Önü Açıldı mı?

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.07.2025 - 17:29

Galatasaray’ın bonservisini almak için büyük çaba gösterdiği ancak Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in inadını bir türlü kıramadığı Osimhen için Sarı-kırmızılı ekibe güzel bir haber geldi. 

İtalyan ekibinin açıkladığı kamp kadrosunda Victor Osimhen yer almadı. Osimhen’in geniş kadroda yer almaması transferde Galatasaray’ın elini güçlendiren bir durum olarak algılandı.

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Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olmuştu.

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olmuştu.

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak takıma kattığı Osimhen’in bonservisi için harekete geçmişti. 75 milyon euroya serbest kalır maddesini karşılayan ancak Napoli ile taksitler ve teminatta anlaşamayan Galatasaray, gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin en pahalı transferi olacak Osimhen transferinde mutlu son ulaşamamıştı.

Osimhen, Napoli’nin açıkladığı geniş kamp kadrosunda yer almadı.

Osimhen, Napoli’nin açıkladığı geniş kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray’a Osimhen transferindem müjdeli bir haber geldi. Napoli, sosyal medya hesabından kamp kadrosunu duyurdu. Osimhen’in geniş kamp kadrosunda yer alamaması, Galatasaray’ın transferde elini güçlendiren bir durum olarak yorumlandı.

Napoli’nin duyurduğu kadro 👇

Napoli’nin duyurduğu kadro 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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