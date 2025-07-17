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FC26'dan Türkiye'deki Oyunseverlere Büyük Müjde Geldi

FC26'dan Türkiye'deki Oyunseverlere Büyük Müjde Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2025 - 15:45

Oyunseverlerin kütüphanelerindeki vazgeçemediği oyun serilerinden biri şüphesiz FIFA serileriydi. Geçtiğimiz yıl farklı bir yol haritası çizen Electronic Arts oyunlarına FC ismini vermişti. Yeni sezona sayılı günler kala da EA merakla beklenen açıklamayı yaptı ve FC26'yı duyurdu. Bu duyuruda Türkiye için de büyük bir müjde vardı.

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Herkesin merakla beklediği FC26 çıkış tarihi Electronic Arts tarafından açıklandı.

Herkesin merakla beklediği FC26 çıkış tarihi Electronic Arts tarafından açıklandı.

Electronic Arts'ın efsane oyunlarından olan ve geçtiğimiz yıl farklı bir isimle piyasaya sürülen futbol oyunu FC26'nın çıkış tarihi belli oldu. EA yaptığı açıklamada oyunun 26 Eylül tarihinde oyunseverlerle buluşacağını duyurdu.

FC26, Türkiye'ye 26 Eylül'de bir sürprizle geliyor.

FC26, Türkiye'ye 26 Eylül'de bir sürprizle geliyor.

Oyun oynayan kişilerin özellikle futbol oyunlarında en çok eksikliğini hissettiği şey o maç heyecanını Türkçe yaşayamamaktı. FC26 ise bu eksikliğe son vererek Türkçe dil desteği ile geliyor. Türkçe menünün de olacağı oyunda Türk takımları da resmi partner olarak yer alacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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