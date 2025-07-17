FC26'dan Türkiye'deki Oyunseverlere Büyük Müjde Geldi
Oyunseverlerin kütüphanelerindeki vazgeçemediği oyun serilerinden biri şüphesiz FIFA serileriydi. Geçtiğimiz yıl farklı bir yol haritası çizen Electronic Arts oyunlarına FC ismini vermişti. Yeni sezona sayılı günler kala da EA merakla beklenen açıklamayı yaptı ve FC26'yı duyurdu. Bu duyuruda Türkiye için de büyük bir müjde vardı.
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Herkesin merakla beklediği FC26 çıkış tarihi Electronic Arts tarafından açıklandı.
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FC26, Türkiye'ye 26 Eylül'de bir sürprizle geliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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