FC26'dan Türkiye'deki Oyunseverlere Büyük Müjde Geldi

Oyunseverlerin kütüphanelerindeki vazgeçemediği oyun serilerinden biri şüphesiz FIFA serileriydi. Geçtiğimiz yıl farklı bir yol haritası çizen Electronic Arts oyunlarına FC ismini vermişti. Yeni sezona sayılı günler kala da EA merakla beklenen açıklamayı yaptı ve FC26'yı duyurdu. Bu duyuruda Türkiye için de büyük bir müjde vardı.