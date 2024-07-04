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Futbol Kariyerlerinden Erken Emekli Olmuş 11 Tanınmış Oyuncu

etiket Futbol Kariyerlerinden Erken Emekli Olmuş 11 Tanınmış Oyuncu

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 12:01

Bazı futbolcular yetenekleri ve başarıları ile genç yaşta dikkat çekerken, çeşitli nedenlerle kariyerlerini beklenenden çok daha erken noktalamak zorunda kalabiliyorlar. İşte futbol kariyerlerinden erken emekli olmuş efsaneler ve onların ilginç hikayeleri!

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1. Eden Hazard

1. Eden Hazard

Erken yaşta futbolu bırakarak herkesi şok eden Belçikalı yıldız Eden Hazard, Chelsea'deki başarılı yıllarının ardından Real Madrid’e transfer olmuştu. Ancak sık sık yaşadığı sakatlıklar performansını ciddi şekilde etkiledi ve 2023 yılında, henüz 32 yaşındayken futbolu bırakma kararı aldı. Hazard, Belçika milli takımının da en önemli oyuncularından biriydi ve birçok turnuvada ülkesine önemli katkılar sağladı. 

Belçikalı yıldız, erken yaşta emekli olma kararını artık antrenmanlardan ve sahada olmaktan keyif almamasıyla açıklamış, para için futbol oynamakla ilgilenmediğini belirtmişti. Hazard'ın emekliliğinin ardından kariyerini nasıl yöneteceği merak konusu!

2. Andre Schürrle

2. Andre Schürrle

Alman futbolcu Andre Schürrle, 2020 yılında, sadece 29 yaşındayken futbolu bıraktı. Schürrle, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın kazandığı şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı. Özellikle finalde Mario Götze’ye yaptığı asistle unutulmayacak bir performans ortaya koymuştu. Kariyeri boyunca çeşitli kulüplerde forma giyen Schürrle, erken emekliliğini mental yorgunluk ve futbol dünyasındaki baskılarla mücadele etmek istememesi olarak açıkladı.

3. Onur Kıvrak

3. Onur Kıvrak

Türk futbolunun en önemli kalecilerinden biri olan Onur Kıvrak, Trabzonspor'da geçirdiği başarılı yılların ardından 2019 yılında, sadece 31 yaşındayken futbolu bıraktı. Sakatlıklar, spekülasyonlar ve kulüple yaşadığı anlaşmazlıklar, Onur'un erken emeklilik kararında etkili oldu. Yıldız kaleci, Trabzonspor dışında başka bir takımda oynamaktansa futbolu bırakacağını belirtmişti.

Trabzonspor taraftarlarının sevgilisi olan Kıvrak, birçok kritik maçta takımının kurtarıcısı olmuştu. Emekliliğinin ardından Onur, futbol dışında yeni bir sayfa açarak iş dünyasına atıldı.

4. Jack Wilshere

4. Jack Wilshere

İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere, sakatlıklarla dolu kariyerinde büyük zorluklar yaşadı. Arsenal'de başladığı kariyerini çeşitli kulüplerde sürdürdü ancak sık sık yaşadığı sakatlıklar performansını ciddi şekilde etkiledi. 2022 yılında, 30 yaşındayken futbolu bıraktı. Wilshere, futbol kariyerinin ardından formasını giydiği Arsenal'de antrenörlük yapmaya başladı ve genç futbolculara rehberlik ediyor.

5. David Bentley

5. David Bentley

İngiliz futbolcu David Bentley, 2014 yılında 29 yaşındayken futbolu bıraktı. Blackburn Rovers, Tottenham Hotspur ve Birmingham City gibi kulüplerde oynayan Bentley, erken emekliliğinin nedenini futbola karşı duyduğu tutkunun azalması olarak açıkladı. Bentley, emekliliğinin ardından restoran işletmeciliği gibi farklı alanlarda kariyer yapmayı tercih etti.

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6. Bojan Krkić

6. Bojan Krkić

Daha genç yaşındayken geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen İspanyol futbolcu Bojan Krkić, 2021 yılında 30 yaşındayken futbolu bıraktı. Barcelona’da başladığı kariyerinde Roma, AC Milan ve Stoke City gibi kulüplerde de oynadı. 

Sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle kariyerinde bir türlü istikrarlı bir çıkış yakalayamayan Bojan, genç yaşta emeklilik kararı aldı.

7. Sercan Yıldırım

7. Sercan Yıldırım

Türk futbolunun yetenekli oyuncularından biri olarak gösterilen ve hızıyla öne çıkan Sercan Yıldırım, Bursaspor'daki çıkışıyla dikkat çekmişti. Yıldız futbolcu 2020 yılında, henüz 30 yaşındayken futbolu bıraktı. Sercan, yaşadığı sakatlıklar ve futboldan uzaklaşma isteği nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Emekliliğinin ardından Sercan, çeşitli televizyon programlarında ve Survivor yarışmasında yer aldı, farklı alanlarda kariyer yapmayı tercih etti.

8. Hidetoshi Nakata

8. Hidetoshi Nakata

Japon futbolunun efsanevi ismi Hidetoshi Nakata, 2006 yılında henüz yalnızca 29 yaşındayken emekli oldu. İtalya’da Perugia, Roma ve Parma gibi takımlarda oynayan Nakata, Asya’nın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilir. 

Futbolu bıraktıktan sonra dünya çapında seyahat etmeye ve moda gibi farklı ilgi alanlarına yönelmeye karar veren Nakata’nın futbol kariyeri, Asya futboluna ilham veren bir hikaye olarak anılmaya devam ediyor.

9. Eric Cantona

9. Eric Cantona

Manchester United efsanesi Eric Cantona, 1997 yılında henüz 30 yaşındayken futbolu bırakma kararı aldı. Fransa doğumlu oyuncu, agresif oyun tarzı ve karizmatik kişiliği ile tanınıyordu. 

Kariyerinin zirvesindeyken emekliliğini açıklayan Cantona, sahalardan uzaklaştıktan sonra oyunculuk ve sanatla ilgilenmeye başladı. Cantona, Premier Lig’deki beş yıllık döneminde dört lig şampiyonluğu kazanarak unutulmaz bir miras bıraktı.

10. Marco van Basten

10. Marco van Basten

Futbol tarihinin en büyük forvetlerinden biri olarak kabul edilen Marco van Basten, başarılarla dolu kariyerine üç Ballon d'Or ödülü sığdırmayı başardı ve AC Milan ile sayısız başarıya imza attı. 

Kariyerine devam etmesine engel olan ciddi ayak bileği sakatlıkları nedeniyle 1995 yılında, sadece 30 yaşındayken futbolu bırakmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcu son resmi maçına 28 yaşındayken çıktı. van Basten'in erken emekliliği, futbol dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

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11. Toni Kroos

11. Toni Kroos

Real Madrid'in olduğu kadar Bayern Münih'in ve Alman Milli Takımının efsanelerinden biri olan orta saha oyuncusu Toni Kroos, futbolculuk kariyerine sayısız başarı sığdıran efsane isimlerden biri. Kariyerine 6 Şampiyonlar Ligi ve bir de Dünya Kupası sığdıran Kroos, geçtiğimiz sezonda hala Avrupanın en iyi futbolcularından biri olduğunu ispatlamıştı.

Sürpriz bir kararla, 34 yaşında olmasına rağmen, hala kariyerinin zirvesindeyken emeklilik kararı alan Kroos'un vedası futbol camiasında büyük yankı buldu. Carlo Ancelotti'nin Kroos'a açık çek verdiğini ve fikrini değiştirse takımdaki yerinin hazır olduğunu söylediğini de belirtelim!

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