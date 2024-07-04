Futbol Kariyerlerinden Erken Emekli Olmuş 11 Tanınmış Oyuncu
Futbol Kariyerlerinden Erken Emekli Olmuş 11 Tanınmış Oyuncu
Bazı futbolcular yetenekleri ve başarıları ile genç yaşta dikkat çekerken, çeşitli nedenlerle kariyerlerini beklenenden çok daha erken noktalamak zorunda kalabiliyorlar. İşte futbol kariyerlerinden erken emekli olmuş efsaneler ve onların ilginç hikayeleri!
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1. Eden Hazard
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2. Andre Schürrle
3. Onur Kıvrak
4. Jack Wilshere
5. David Bentley
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6. Bojan Krkić
7. Sercan Yıldırım
8. Hidetoshi Nakata
9. Eric Cantona
10. Marco van Basten
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