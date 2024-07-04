Futbol Kariyerlerinden Erken Emekli Olmuş 11 Tanınmış Oyuncu

Erken yaşta futbolu bırakarak herkesi şok eden Belçikalı yıldız Eden Hazard, Chelsea'deki başarılı yıllarının ardından Real Madrid’e transfer olmuştu. Ancak sık sık yaşadığı sakatlıklar performansını ciddi şekilde etkiledi ve 2023 yılında, henüz 32 yaşındayken futbolu bırakma kararı aldı. Hazard, Belçika milli takımının da en önemli oyuncularından biriydi ve birçok turnuvada ülkesine önemli katkılar sağladı.

Belçikalı yıldız, erken yaşta emekli olma kararını artık antrenmanlardan ve sahada olmaktan keyif almamasıyla açıklamış, para için futbol oynamakla ilgilenmediğini belirtmişti. Hazard'ın emekliliğinin ardından kariyerini nasıl yöneteceği merak konusu!