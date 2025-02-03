Freni Boşalan Kamyon 7 Araca Çarpıp 10 Metre Yüksekten Düştü: 3 Kişi Öldü, 22 Kişi Yaralı
Freni Boşalan Kamyon 7 Araca Çarpıp 10 Metre Yüksekten Düştü: 3 Kişi Öldü, 22 Kişi Yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon, önünde giden 7 araca çarptıktan sonra sürüklediği bir otomobille birlikte köprüdeki bariyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan zincirleme kazada 3 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.
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Kaza, akşam saatlerinde Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Gaziantep yönüne giden sürücüsü öğrenilmeyen 63 EE 815 plakalı kamyonun iddiaya göre freni boşaldı.
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Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon önünde seyir halinde olan 7 araca çarptı. Sürücüsünün kontrolünü sağlayamadığı kamyon köprü üzerinde sürüklediği bir otomobille birlikte parıyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü.
Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, olay yerine koşarak yaralılara yardım etmek için seferber oldu.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlardan çıkarılan 15 yaralı ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nizip ve Birecik’teki devlet hastanelerine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen yaralılardan 3'ü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 22 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle yol tek taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesinde freni boşalan bir kamyonun önüne kattığı araçlarla birlikte köprünün üzerinden düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı belirtilerek şöyle denildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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