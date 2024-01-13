Fransa'da "Başörtülü Kadınlar Giremez" Afişine Hapis Cezası Verildi
Fransa'da "Başörtülü Kadınlar Giremez" Afişine Hapis Cezası Verildi
Fransa'da market girişine başörtülü kadınların girmesinin yasaklayan afiş asan market müdürü 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fransa'da geçtiğimiz yıllarda da sık sık gündem olan başörtü sorununa yeni bir örnek eklendi.
Fransa'nın Nimes şehrinde market girişine başörtülü kadınların girmesini yasaklayan bir afiş asan market müdürüne 3 ay hapis cezası verildi.
Fransa İslam Konseyi (CFCM), 2020'de market girişine "Bugünden itibaren başörtülü herhangi birinin bu markete girmesi yasaktır" yazılı afiş asan market müdürünün ceza aldığını duyurdu.
Konseyin yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme market müdürüne 3 ay tecilli hapis cezası verdi ve 5 yıl siyasi yasak da getirdi.
Davanın sivil tarafları arasında Fransa İslam Konseyi (CFCM) ve Uluslararası Irkçılık ve Antisemitizm Karşıtı Birlik (LICRA) de yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mahkeme, market müdürünün CFCM ve LICRA'ya tazminat olarak sembolik bir ücret ödemesine de kararlaştırdı.
Mahkemenin kararının ardından CFCM, "Fransız toplumunda nefret ve ayrımcılığın yeri olmadığını hatırlattığını" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Yanlısş yapıyorsunuz Fransızlar yakında sizin de başınıza bela olacaklar..
Yok fransızlara hak bence