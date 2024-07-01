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Fransa Belçika'yı Tek Golle Geçerek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

Fransa Belçika'yı Tek Golle Geçerek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 21:21

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Fransa, Belçika’yı 85. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Fransa ile Belçika, son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Fransa ile Belçika, son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Fransızlar, ikinci yarıya hızlı başladı. Tchouameni, Mbappe ve Griezmann ile pozisyonlara giren Fransızlar, kalesinde Lukaku’nun bir şutunda tehlike yaşadı.

Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Fransızlar, ikinci yarıya hızlı başladı. Tchouameni, Mbappe ve Griezmann ile pozisyonlara giren Fransızlar, kalesinde Lukaku’nun bir şutunda tehlike yaşadı.

83. dakikada De Bruyne’nin ceza yayı üzerinden yaptığı şutta kaleci Mike Maignan gole izin vermedi. Son bölümlerde ataklarını sıklaştıran Deschamps’ın öğrencileri 85. dakikada golü buldu.

83. dakikada De Bruyne’nin ceza yayı üzerinden yaptığı şutta kaleci Mike Maignan gole izin vermedi. Son bölümlerde ataklarını sıklaştıran Deschamps’ın öğrencileri 85. dakikada golü buldu.

62. dakikada Marcus Thuram’ın yerine oyuna dahil giren Kolo Muani’nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şutta Vertonghen’e çarpan meşin yuvarlak kaleci Casteels’i yanıltarak filelere gitti. Karşılaşmada başka gol olmazken Fransa bu golle sahadan galip ayrıldı.

62. dakikada Marcus Thuram’ın yerine oyuna dahil giren Kolo Muani’nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şutta Vertonghen’e çarpan meşin yuvarlak kaleci Casteels’i yanıltarak filelere gitti. Karşılaşmada başka gol olmazken Fransa bu golle sahadan galip ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası’nda final oynadığı 2016 yılının ardından Fransa, çeyrek finalde Portekiz - Slovenya maçının galibiyle eşleşecek

Avrupa Şampiyonası’nda final oynadığı 2016 yılının ardından Fransa, çeyrek finalde Portekiz - Slovenya maçının galibiyle eşleşecek
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