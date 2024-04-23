Fotoğraflara Tepkinden Ne Kadar Temizlik Tutkunu Olduğunu Ölçüyoruz!
Fotoğraflara Tepkinden Ne Kadar Temizlik Tutkunu Olduğunu Ölçüyoruz!
Bu pis ve dağınık yerlerin çekilmiş fotoğraflarına verdiğin tepkiler senin ne kadar temizlik tutkunu olduğunu ortaya çıkaracak. Hazırsan başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Dışarı çıkmak için hazırlanıyorsun ve tüm dolabı yere döktün. Çıkmadan önce toplar mısın?
2. Bulaşıklar böyle dururken yemek yapar mısın?
3. Çoook uykun var. Bu yatakta yatar mısın?
4. Oyuncakların bu şekilde tüm salonda olması seni rahatsız eder mi?
5. Şöyle bir duşta duş almak sana nasıl hissettirir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Misafirler gitti ve sofra bu şekilde kaldı. Ne yaparsın?
7. Bu fotoğrafta seni en çok ne rahatsız ediyor?
8. Bahçeye çıktın ve dışarıyı böyle gördün. Yapacağın şey ne olur?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın