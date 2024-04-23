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Fotoğraflara Tepkinden Ne Kadar Temizlik Tutkunu Olduğunu Ölçüyoruz!

etiket Fotoğraflara Tepkinden Ne Kadar Temizlik Tutkunu Olduğunu Ölçüyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 09:01

Bu pis ve dağınık yerlerin çekilmiş fotoğraflarına verdiğin tepkiler senin ne kadar temizlik tutkunu olduğunu ortaya çıkaracak. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Dışarı çıkmak için hazırlanıyorsun ve tüm dolabı yere döktün. Çıkmadan önce toplar mısın?

1. Dışarı çıkmak için hazırlanıyorsun ve tüm dolabı yere döktün. Çıkmadan önce toplar mısın?

2. Bulaşıklar böyle dururken yemek yapar mısın?

2. Bulaşıklar böyle dururken yemek yapar mısın?

3. Çoook uykun var. Bu yatakta yatar mısın?

3. Çoook uykun var. Bu yatakta yatar mısın?

4. Oyuncakların bu şekilde tüm salonda olması seni rahatsız eder mi?

4. Oyuncakların bu şekilde tüm salonda olması seni rahatsız eder mi?

5. Şöyle bir duşta duş almak sana nasıl hissettirir?

5. Şöyle bir duşta duş almak sana nasıl hissettirir?
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6. Misafirler gitti ve sofra bu şekilde kaldı. Ne yaparsın?

6. Misafirler gitti ve sofra bu şekilde kaldı. Ne yaparsın?

7. Bu fotoğrafta seni en çok ne rahatsız ediyor?

7. Bu fotoğrafta seni en çok ne rahatsız ediyor?

8. Bahçeye çıktın ve dışarıyı böyle gördün. Yapacağın şey ne olur?

8. Bahçeye çıktın ve dışarıyı böyle gördün. Yapacağın şey ne olur?
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Sen resmen temizlik hastasısın!

Fotoğraflara verdiğin tepkilere göre sen gerçek bir temizlik hastasısın. Senin için temizlik demek, günlük bir rutin, bir ihtiyaç demek. Etrafın en ufak kirliliği bile seni rahatsız ediyor, hemen toparlayıp temizlemek istiyorsun. Şu hallerinden anladığımıza göre eminiz ki evin tertemizdir. Sen en iyisini yapıyorsun, böyle devam et!

9. Gerektiğinde gayet güzel yapıyorsun!

Sen temizlik yapmaya ne bayılıyor ne de nefret ediyorsun. Çünkü senin için temizlik terapi de değil, eziyet de değil. Temizlik senin için bir gereklilik. Böyle gördüğün için de hijyeni düşünüyor ve temizliği güzel bir şekilde yapıyorsun. Tabii her temizliğin pek de keyifli olmuyor. Sadece modun temizliğe uygun olduğunda temizlikten keyif alıyorsun.

Senin için temizlik yapmak resmen bir eziyet…

Senin pis biri olduğunu söylemiyoruz, yanlış anlama. Ama sen temizlik yapmaktan hoşlanmıyorsun. Çünkü temizlik yaparken yoruluyor ve bu kadar çabayla temizlediğin yerler hızlıca pislenince keyfin kaçıyor. Bu konuda gerçekten haklısın, sana katılıyoruz. Belki de temizliği senin için kolaylaştıracak yöntemler bulman gerekiyordur. Ne dersin?

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