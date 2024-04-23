Fotoğraflara Tepkinden Ne Kadar Temizlik Tutkunu Olduğunu Ölçüyoruz!

Sen temizlik yapmaya ne bayılıyor ne de nefret ediyorsun. Çünkü senin için temizlik terapi de değil, eziyet de değil. Temizlik senin için bir gereklilik. Böyle gördüğün için de hijyeni düşünüyor ve temizliği güzel bir şekilde yapıyorsun. Tabii her temizliğin pek de keyifli olmuyor. Sadece modun temizliğe uygun olduğunda temizlikten keyif alıyorsun.