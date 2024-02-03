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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Effy
Effy - Onedio Editörü
03.02.2024 - 13:46

Bazıları adeta Nuri Bilge Ceylan filminden fırlama gibi dururken, bazıları Fransız İhtilali'nden etkilenmiş tabloları andıran birbirinden etkileyici fotoğraflar ile geldik. Rönesans'tan fırlamış gibi duran muhteşem ve eğlenceli kareleri sizler için derledik... 👇✨

Kaynak: https://www.reddit.com/r/itookapictur...
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1. "Kardeşim bana saldırırken."

1. "Kardeşim bana saldırırken."

2. "Yıldızlı bir gecenin altında karlı yol."

2. "Yıldızlı bir gecenin altında karlı yol."

3. Geceleri manavlar bile romantik mi olur?

3. Geceleri manavlar bile romantik mi olur?

4. Çan çiçeklerini çeken insanlar.

4. Çan çiçeklerini çeken insanlar.

5. Yalıçapkını kuşu. 😍

5. Yalıçapkını kuşu. 😍
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6. İnek de demiş ki nerem doğru ki...

6. İnek de demiş ki nerem doğru ki...

7. "Londra'da yine bir gün batımı..."

7. "Londra'da yine bir gün batımı..."

8. Fırtınayı içeriden izlemek güzel tabii...

8. Fırtınayı içeriden izlemek güzel tabii...

9. Oklahoma'da yanan boru hattı.

9. Oklahoma'da yanan boru hattı.

10. "Beklerken."

10. "Beklerken."
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11. "Japonya'da tapınakları ziyaret ettim."

11. "Japonya'da tapınakları ziyaret ettim."

12. "Osaka'da (Japonya) gece."

12. "Osaka'da (Japonya) gece."

13. "Gösteri zamanı"

13. "Gösteri zamanı"

14. Herkesin hayallerini süsleyen düğün fotoğrafı!

14. Herkesin hayallerini süsleyen düğün fotoğrafı!

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