Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/itookapictur...
Bazıları adeta Nuri Bilge Ceylan filminden fırlama gibi dururken, bazıları Fransız İhtilali'nden etkilenmiş tabloları andıran birbirinden etkileyici fotoğraflar ile geldik. Rönesans'tan fırlamış gibi duran muhteşem ve eğlenceli kareleri sizler için derledik... 👇✨
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1. "Kardeşim bana saldırırken."
2. "Yıldızlı bir gecenin altında karlı yol."
3. Geceleri manavlar bile romantik mi olur?
4. Çan çiçeklerini çeken insanlar.
5. Yalıçapkını kuşu. 😍
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6. İnek de demiş ki nerem doğru ki...
7. "Londra'da yine bir gün batımı..."
8. Fırtınayı içeriden izlemek güzel tabii...
9. Oklahoma'da yanan boru hattı.
10. "Beklerken."
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11. "Japonya'da tapınakları ziyaret ettim."
12. "Osaka'da (Japonya) gece."
13. "Gösteri zamanı"
14. Herkesin hayallerini süsleyen düğün fotoğrafı!
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