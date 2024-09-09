Formayı Giydi: Fenerbahçe Filip Kostic Transferini Resmen Açıkladı!
Formayı Giydi: Fenerbahçe Filip Kostic Transferini Resmen Açıkladı!
Fenerbahçe, İtalya Seri A ekibi Juventus'tan Filip Kostic’i kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Sırp futbolcu, kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
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Son olarak Sofyan Ambarat ile orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe, sol bölgeye takviye yaptı.
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Jose Mourinho yönetimindeki ekip, Juventus'tan Kostic'e imzayı attırdı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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