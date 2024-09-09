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Formayı Giydi: Fenerbahçe Filip Kostic Transferini Resmen Açıkladı!

Formayı Giydi: Fenerbahçe Filip Kostic Transferini Resmen Açıkladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 20:20

Fenerbahçe, İtalya Seri A ekibi Juventus'tan Filip Kostic’i kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Sırp futbolcu, kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Son olarak Sofyan Ambarat ile orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe, sol bölgeye takviye yaptı.

Son olarak Sofyan Ambarat ile orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe, sol bölgeye takviye yaptı.

Jose Mourinho yönetimindeki ekip, Juventus'tan Kostic'e imzayı attırdı.

Jose Mourinho yönetimindeki ekip, Juventus'tan Kostic'e imzayı attırdı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
media.fenerbahce.org

'Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, Juventus’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.'

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