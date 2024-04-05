Forbes’in Yayınladığı 30 Yaş Altı Milyarderler Listesinde İlginç Ayrıntı: “Babam Sağolsun”

ABD merkezli Forbes dergisinin yayınladığı milyarderler listesi gündemde. Derginin her sene yayınladığı 30 yaş altı milyarderler listesinde bu sene “servet” damga vurdu. Geçen yılların aksine bu sene listedeki genç milyarderlerin birçoğunun, servetlerine aileleri sayesinde ulaştığı ortaya çıktı.