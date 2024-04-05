Forbes’in Yayınladığı 30 Yaş Altı Milyarderler Listesinde İlginç Ayrıntı: “Babam Sağolsun”
Forbes’in Yayınladığı 30 Yaş Altı Milyarderler Listesinde İlginç Ayrıntı: “Babam Sağolsun”
ABD merkezli Forbes dergisinin yayınladığı milyarderler listesi gündemde. Derginin her sene yayınladığı 30 yaş altı milyarderler listesinde bu sene “servet” damga vurdu. Geçen yılların aksine bu sene listedeki genç milyarderlerin birçoğunun, servetlerine aileleri sayesinde ulaştığı ortaya çıktı.
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Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en zenginlerini listeledi.
HaberTürk’te yer alan habere göre; Ferbes’in 30 yaş altı en zengiler listesine ise aile serveti damga vurdu.
Listede yer alan Firoz ve Zohan Mistry kardeşler, dedelerinin kurduğu Hintli Tate Group'un ana şirketi Tata Sons'taki hisseleri sayesinde 4.9 milyar dolar servete sahip.
Delfin, Ray-Ban ve Oakley gibi gözlük markalarını içinde barındıran Luxottica'nın varisleri Leonardo Maria Vecchio, 22 yaşındaki Luca Vecchio ve 19 yaşındaki Clemente Del Vecchio’nun her birinin toplam servetinin 4.7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Norveç merkezli yatırım şirketi Ferd’in genç hissedarları Katharina Andresen ve Alexandra Andersen de babaları sayesinde büyük bir servetin sahibi.
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Dünyanın en genç milyarderi ise büyükbabası Werner Ricardo'nun kurucu ortağı olduğu Brezilyalı elektrikli ekipman üreticisi WEG Industries'in yüzde 3,1 hissesi sayesinde 1,1 milyar dolarlık bir servete sahip olan 18 yaşındaki Livia Voigt oldu.
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