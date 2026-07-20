Fındık Bahçesinde Kokarca Avı: Gerçek Karadenizli misin, Test Et!

Karadeniz'de yazın en büyük düşman kimdir diye sorsak, cevap bellidir: kokarca. Fındık toplama zamanı geldi mi, dallardan bir kokarca ordusu üstümüze üşüşür, elimizdeki çubukla saatlerce savaşırız. İşte bu ölümsüz mücadeleyi senin için oyuna çevirdik.

Fındık Bahçesinde Kokarca Avı'nda elindeki sinek avlama çubuğuyla ağaçlardan aşağı üşüşen kokarcaları yakalamaya çalışıyorsun. 60 saniyen var, kokarcalar da hiç durmadan geliyor. Ne kadar hızlısın, ne kadar keskin nişancısın, hemen ortaya çıkacak.

Hazırsan 'Hayde Bahçeye!' diyelim, fındıkları kurtarma vakti geldi.