Fındık Bahçesinde Kokarca Avı: Gerçek Karadenizli misin, Test Et!
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Karadeniz'de yazın en büyük düşman kimdir diye sorsak, cevap bellidir: kokarca. Fındık toplama zamanı geldi mi, dallardan bir kokarca ordusu üstümüze üşüşür, elimizdeki çubukla saatlerce savaşırız. İşte bu ölümsüz mücadeleyi senin için oyuna çevirdik.
Fındık Bahçesinde Kokarca Avı'nda elindeki sinek avlama çubuğuyla ağaçlardan aşağı üşüşen kokarcaları yakalamaya çalışıyorsun. 60 saniyen var, kokarcalar da hiç durmadan geliyor. Ne kadar hızlısın, ne kadar keskin nişancısın, hemen ortaya çıkacak.
Hazırsan 'Hayde Bahçeye!' diyelim, fındıkları kurtarma vakti geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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