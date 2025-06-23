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Finansal Stres Seviyen Ne Durumda?

etiket Finansal Stres Seviyen Ne Durumda?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 17:06

Cüzdanını açtığında kredi kartı fişleri mi çıkıyor yoksa hâlâ nakit görenlerden misin? Ay sonunu getirmek mi zor geliyor yoksa yatırım uygulamalarında tur atıyor musun?

Finansal olarak ne kadar stres yaptığını merak ettik ve stres seviyeni tahmin edebileceğimiz sorular hazırladık. Sorular hemen aşağıda. 👇

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1. Günlük hayattan bir soru soralım: Ay ortasına geldin ama cebinde ay sonuna kadar idare edebileceğin bir para var. Arkadaşın da sana "Dışarı çıkalım!" diye bir mesaj attı. Cevabın ne olur?

2. Online alışveriş yaparken dikkat ettiğin ilk şeyi öğrenebilir miyiz?

2. Online alışveriş yaparken dikkat ettiğin ilk şeyi öğrenebilir miyiz?

3. Gizemli soru: Bize bir banknot seç!

4. "Yatırım" deyince aklına ilk ne geliyor?

4. "Yatırım" deyince aklına ilk ne geliyor?

5. Kredi kartı ekstreni gördüğünde surat ifaden bunlardan hangisi oluyor?

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6. Daha önce hiç borcunu ödemedin diye bir bankadan arandın mı?

7. Acil bir durum olduğunda kimden borç para isteyebilirsin?

8. Son olarak şunu soralım: Son 1 ayda en çok neye harcama yaptın?

Finansal olarak gayet iyi durumdasın!

Finansal olarak gayet iyi durumdasın!

Finansal olarak kendini iyi idare ediyorsun. Planlı davranıyor, harcamalarını takip ediyorsun ve geleceği de düşünerek hareket ediyorsun. Sosyal yaşantını tamamen kısıtlamadan ama gereksiz harcamalardan da kaçınarak dengeli bir yol izliyorsun. Borçlarını kontrol altında tutabiliyorsun ve bütçeni genellikle aşmıyorsun. Elbette herkesin bir ufak kaçamağı olur ama sen ipin ucunu bırakmadan yoluna devam ediyorsun. Bu dengeyi korumaya devam ettikçe finansal stres seni çok fazla zorlayamaz. Ufak tefek ekonomik dalgalanmalara karşı zaten hazırlıklısın.

Finansal anlamda arada bir stres yapıyorsun ama bu stresi iyi yönetiyorsun!

Finansal anlamda arada bir stres yapıyorsun ama bu stresi iyi yönetiyorsun!

Kimi zaman kontrol sende kimi zaman biraz dağılabiliyorsun. Harcamalarını kısıtlamaya çalışıyor ama hayatın hızına da tam ayak uydurmak istiyorsun. Bu da zaman zaman seni zorlayabiliyor. Borçlarını ödüyorsun ama hep bir kenarda bu ay biraz daha dikkatli olmalıydım hissi var. Alım gücündeki dalgalanmalar moralini bozabiliyor ama tamamen de savrulmuyorsun. Ufak bir düzenleme, birkaç alışkanlık değişikliği ve belki küçük birikim planları seni daha rahatlatabilir. Ekonomik stres seni etkiliyor ama bu etkiyi yönetme şansın var!

Galiba biraz streslisin...

Galiba biraz streslisin...

Gelir-gider dengesi senin için biraz kaymış gibi görünüyor. Harcamaların arttıkça kontrol biraz daha zorlaşıyor. Borçlar, faturalar ve günlük ihtiyaçlar arasında sıkışmış hissedebilirsin. Yatırım yapma fikri güzel geliyor ama şu anki durumda biraz uzak duruyor. Bu seni finansal anlamda düzensiz biri yapmaz ama önceliklerini tekrar belirlemende fayda var. Önce acil durumlar için küçük birikimler sonra da harcama alışkanlıklarını gözden geçirmek stresi hafifletebilir. Kendine yüklenmeden ama durumu da hafife almadan küçük adımlarla toparlayabilirsin!

Finansal anlamda epey stresli görünüyorsun.

Finansal stres seviyen biraz yüksek çıktı! Harcamalar kontrolünden çıkmış ya da borçlar seni epey zorlamış olabilir. Ay sonunda değil ayın başında bile sıkışık hissediyorsan bu alarm sinyallerini dikkate almak iyi olabilir. Sosyal hayatını tamamen bırakmış ya da tam tersi stresle birlikte fazlaca harcama yapıyor olabilirsin. Bir bütçe planı oluşturmak, gerekiyorsa destek almak ve alışkanlıklarını sadeleştirmek sana nefes aldırabilir. Durumun böyle devam etmesi seni zihinsel olarak da yorar. Şu an farkında olman bile güzel bir adım. Kontrol tekrar senin eline geçebilir.

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Ma Belle
Ma Belle
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