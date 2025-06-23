Finansal Stres Seviyen Ne Durumda?
Cüzdanını açtığında kredi kartı fişleri mi çıkıyor yoksa hâlâ nakit görenlerden misin? Ay sonunu getirmek mi zor geliyor yoksa yatırım uygulamalarında tur atıyor musun?
Finansal olarak ne kadar stres yaptığını merak ettik ve stres seviyeni tahmin edebileceğimiz sorular hazırladık. Sorular hemen aşağıda. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Günlük hayattan bir soru soralım: Ay ortasına geldin ama cebinde ay sonuna kadar idare edebileceğin bir para var. Arkadaşın da sana "Dışarı çıkalım!" diye bir mesaj attı. Cevabın ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Online alışveriş yaparken dikkat ettiğin ilk şeyi öğrenebilir miyiz?
3. Gizemli soru: Bize bir banknot seç!
4. "Yatırım" deyince aklına ilk ne geliyor?
5. Kredi kartı ekstreni gördüğünde surat ifaden bunlardan hangisi oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Daha önce hiç borcunu ödemedin diye bir bankadan arandın mı?
7. Acil bir durum olduğunda kimden borç para isteyebilirsin?
8. Son olarak şunu soralım: Son 1 ayda en çok neye harcama yaptın?
Finansal olarak gayet iyi durumdasın!
Finansal anlamda arada bir stres yapıyorsun ama bu stresi iyi yönetiyorsun!
Galiba biraz streslisin...
Finansal anlamda epey stresli görünüyorsun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın