Ah, finans denizinin en tatlı, en anı yaşayan ve bir o kadar da plansız canlısı! Senin için para, yarını dert etmek için değil, tam da şu anı en güzel şekilde yaşamak için var. İndirimleri gördüğünde veya canın bir şey çektiğinde, o sıkıcı bütçe planları üç saniyelik hafızanda hemen siliniveriyor. Cüzdanındaki paranın tam olarak nereye uçup gittiğini çoğu zaman sen bile anlamıyorsun, çünkü harcamak sana tarifsiz bir keyif veriyor. Bu hayat dolu ve neşeli enerjin harika olsa da, bazen okyanusun sert dalgalarına tamamen hazırlıksız yakalanma riskin çok yüksek. En azından ufak bir köşeye, kesinlikle dokunmayacağın bir miktar birikim ayırmak, yarınlarını da bugünün kadar keyifli yapacaktır!