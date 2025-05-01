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Final Yapması Bekleniyordu: ATV'nin İddialı Dizisi Yeni Sezon Onayı Aldı

Final Yapması Bekleniyordu: ATV'nin İddialı Dizisi Yeni Sezon Onayı Aldı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.05.2025 - 14:51

ATV'nin yeni sezonda yayın hayatına başlayan iddialı dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin final yapacağı dedikoduları dolaşırken sezon finali tarihi açıklandı. Güzel haberi Birsen Altuntaş verdi.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
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Sezon biterken dizilerin son durumu belli olmaya başladı.

Sezon biterken dizilerin son durumu belli olmaya başladı.

Televizyonda bir sezonu daha geride bırakırken yayın hayatına devam etme şansı yakalayan diziler belli olmaya başladı. Güzel bir haber ATV'den geldi.

Herkes final yapacak sanarken yeni sezon onayı aldı.

Herkes final yapacak sanarken yeni sezon onayı aldı.

ATV’nin cumartesi akşamları yayınlanan ve başrollerini Bülent İnal (Mehmet), Ebru Özkan (Handan), Mine Tugay (Emel) ve Cüneyt Mete’nin (Yaşar) paylaştığı dizisi Can Borcu yeni sezon onayını aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi yeni bir gelişme olmazsa 31 Mayıs’ta sezon finali yaparak yaz arası verecek. Yeni sezonda, yani Eylül'de yeniden yeni bölümleriyle ekranda olacak.

Can Borcu konusu nedir?

Can Borcu konusu nedir?

Üç çocuk annesi Handan’ın düzenli sandığı hayatı, kocası Celal’in patronu Emel’le yasak ilişki yaşadığını öğrenince altüst olur. Aynı günlerde, kızı intihara kalkışan avukat Mehmet onu kurtarmaya çalışırken istemeden Celal’in ölümüne neden olur. Bu trajik kazanın ardından Mehmet’in duyduğu vicdan borcu, Handan ve ailesiyle beklenmedik bir bağ kurmasına yol açar.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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