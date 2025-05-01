Final Yapması Bekleniyordu: ATV'nin İddialı Dizisi Yeni Sezon Onayı Aldı

Üç çocuk annesi Handan’ın düzenli sandığı hayatı, kocası Celal’in patronu Emel’le yasak ilişki yaşadığını öğrenince altüst olur. Aynı günlerde, kızı intihara kalkışan avukat Mehmet onu kurtarmaya çalışırken istemeden Celal’in ölümüne neden olur. Bu trajik kazanın ardından Mehmet’in duyduğu vicdan borcu, Handan ve ailesiyle beklenmedik bir bağ kurmasına yol açar.