Final Yapması Bekleniyordu: ATV'nin İddialı Dizisi Yeni Sezon Onayı Aldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
ATV'nin yeni sezonda yayın hayatına başlayan iddialı dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin final yapacağı dedikoduları dolaşırken sezon finali tarihi açıklandı. Güzel haberi Birsen Altuntaş verdi.
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Sezon biterken dizilerin son durumu belli olmaya başladı.
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Herkes final yapacak sanarken yeni sezon onayı aldı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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