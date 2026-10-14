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Final Yapan 2 Dizi Listede: Shahid'in Top 10'unda 7 Türk Dizisi Yer Aldı

Final Yapan 2 Dizi Listede: Shahid'in Top 10'unda 7 Türk Dizisi Yer Aldı

yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 12:22
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MBC Group’un dijital platformu Shahid’in top 10 listesinde yedi Türk dizisi yer aldı. Sevdiğim Sensin 2. sıraya yerleşirken Türkiye’de reytinglerde zorlanan Muhtemel Aşk 3. oldu. Listenin son iki sırasında ise ekrana çoktan veda eden Deha ve Eşref Rüya vardı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Suudi Arabistan merkezli Shahid'in Top 10 listesindeki 7 dizinin Türk yapımı olması dikkat çekti.

Suudi Arabistan merkezli Shahid'in Top 10 listesindeki 7 dizinin Türk yapımı olması dikkat çekti.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin 2. sırada yer aldı. Show TV'nin perşembe dizisi Muhtemel Aşk 3., Uzak Şehir ise 5. oldu.

Kanal D'nin pazar akşamlarının lideri Daha 17 6., Güller ve Günahlar 7. sırada kendine yer buldu. Listeyi Deha 9., Eşref Rüya ise 10. sırada tamamladı. Listede 1., 4. ve 8. sıradaki yapımlar ise Türk dizisi değil.

Türkiye'de 1 Ekim'de üç kategoride de ilk 10'a giremeyen Muhtemel Aşk, Shahid'de 3. sıraya yükseldi.

Türkiye'de 1 Ekim'de üç kategoride de ilk 10'a giremeyen Muhtemel Aşk, Shahid'de 3. sıraya yükseldi.

Listenin en dikkat çekici ayrıntısı Muhtemel Aşk oldu. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolündeki dizi, 1 Ekim reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1'in hiçbirinde ilk 10'a girememişti. Reyting tablosunun ardından dizinin final yapacağı iddiası da sosyal medyada yeniden gündem olmuştu.

Ancak Shahid'deki tablo bambaşka. Türkiye'de rakip dizilerin özet bölümlerinin bile gerisinde kalan Muhtemel Aşk, Arap izleyicinin listesinde ilk 3'e girdi. Show TV ise dizi için şimdiye kadar resmi bir final kararı açıklamadı.

Benzer bir tablo Uzak Şehir'de de var. Geçen sezon finalinde 11 reyting seviyelerine ulaşan dizi, 3. sezonuna Total'de 7,65 ile zirvede başlamış ama kendi eski performansının gerisinde kalmıştı. Shahid'de ise 5. sırada yer aldı.

Listedeki Eşref Rüya 10 Haziran'da, Deha ise 18 Mayıs 2025'te ekrana veda etmişti.

Listedeki Eşref Rüya 10 Haziran'da, Deha ise 18 Mayıs 2025'te ekrana veda etmişti.

Listenin son iki sırasını final yapan diziler aldı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolündeki Eşref Rüya, Kanal D'de 10 Haziran'da yayınlanan 47. bölümüyle final yapmıştı. Yayın hayatı boyunca 70'i aşkın ülkeye satılan dizi, Shahid'de 10. sırada yer aldı.

Eşref Rüya hayranlarını bekleyen bir gelişme daha var. Eşref'in suç dünyasının zirvesine çıkmadan önceki yıllarını anlatacak Eşref Tek, 30 Eylül'de Prime Video için duyurulmuştu.

Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen'in başrolündeki Deha ise Show TV'de 18 Mayıs 2025'te yayınlanan 31. bölümüyle veda etmişti. Ekrandan çekilmesinin üzerinden yaklaşık 17 ay geçen dizi, Shahid'de 9. sıraya yerleşerek Arap izleyicinin hâlâ takip ettiği yapımlar arasında yer aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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