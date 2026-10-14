Final Yapan 2 Dizi Listede: Shahid'in Top 10'unda 7 Türk Dizisi Yer Aldı

Listenin en dikkat çekici ayrıntısı Muhtemel Aşk oldu. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolündeki dizi, 1 Ekim reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1'in hiçbirinde ilk 10'a girememişti. Reyting tablosunun ardından dizinin final yapacağı iddiası da sosyal medyada yeniden gündem olmuştu.

Ancak Shahid'deki tablo bambaşka. Türkiye'de rakip dizilerin özet bölümlerinin bile gerisinde kalan Muhtemel Aşk, Arap izleyicinin listesinde ilk 3'e girdi. Show TV ise dizi için şimdiye kadar resmi bir final kararı açıklamadı.

Benzer bir tablo Uzak Şehir'de de var. Geçen sezon finalinde 11 reyting seviyelerine ulaşan dizi, 3. sezonuna Total'de 7,65 ile zirvede başlamış ama kendi eski performansının gerisinde kalmıştı. Shahid'de ise 5. sırada yer aldı.