Final Yapan 2 Dizi Listede: Shahid'in Top 10'unda 7 Türk Dizisi Yer Aldı
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MBC Group’un dijital platformu Shahid’in top 10 listesinde yedi Türk dizisi yer aldı. Sevdiğim Sensin 2. sıraya yerleşirken Türkiye’de reytinglerde zorlanan Muhtemel Aşk 3. oldu. Listenin son iki sırasında ise ekrana çoktan veda eden Deha ve Eşref Rüya vardı.
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Suudi Arabistan merkezli Shahid'in Top 10 listesindeki 7 dizinin Türk yapımı olması dikkat çekti.
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Türkiye'de 1 Ekim'de üç kategoride de ilk 10'a giremeyen Muhtemel Aşk, Shahid'de 3. sıraya yükseldi.
Listedeki Eşref Rüya 10 Haziran'da, Deha ise 18 Mayıs 2025'te ekrana veda etmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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