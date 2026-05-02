article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Yapacağı İddia Edilen Show TV Dizisinde Flaş Değişiklik!

Final Yapacağı İddia Edilen Show TV Dizisinde Flaş Değişiklik!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.05.2026 - 14:22

Show TV'nin büyük umutlarla başlayan yeni dizisi Delikanlı bir türlü reyting artıramıyor. Uzak Şehir'in rakibi olan Delikanlı dizisinin final yapacağı iddiaları büyürken kadrodan önemli bir ismin ayrıldığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Show TV dizisi Delikanlı'nın final yapacağı iddiaları gündemden düşmüyor.

Show TV dizisi Delikanlı'nın final yapacağı iddiaları gündemden düşmüyor.

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'e rakip olarak ekrana gelen Delikanlı, sezonun en iddialı işlerinden biri. Mert Ramazan Demir'i Yalı Çapkını'nın ardından ekranlara geri döndüren yapım çok beğenilse de reytinglerinde bir türlü beklenen artış gerçekleşemedi. 

Sosyal medyada Delikanlı dizisinin final yapacağı iddia edilirken dizi kadrosundan önemli bir ismin ayrıldığı ortaya çıktı.

Final yapacağı iddia edilen Delikanlı'nın yönetmeni Zeynep Günay, kadrodan ayrıldı.

Final yapacağı iddia edilen Delikanlı'nın yönetmeni Zeynep Günay, kadrodan ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Delikanlı'nın yönetmeni Zeynep Günay, 5. bölümün ardından kadrodan ayrılma kararı aldı. Diziyi Recai Karagöz'le beraber yöneten Zeynep Günay, yerini final yapan Sahipsizler dizisinin yönetmeni Enes Kartal'a bıraktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın