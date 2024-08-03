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Film Setine Giden Oyuncu Tüm Detayları TikTok'ta Paylaştı!

Film Setine Giden Oyuncu Tüm Detayları TikTok'ta Paylaştı!

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Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 15:27

Bir filmde oyunculuk yapan TikToker, hepimizin merak ettiği film setinden yaptığı paylaşımlarla tüm soru işaretlerini giderdi.

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Film ve dizi setleri epey merak ettiğimiz ortamlar olurken, setlere ziyarete giden kişilerin paylaşımları az buçuk merakımızı gidermeye başladı.

Film ve dizi setleri epey merak ettiğimiz ortamlar olurken, setlere ziyarete giden kişilerin paylaşımları az buçuk merakımızı gidermeye başladı.

Bir filmde oyunculuk yapan Viyana Modu adlı TikTok kullanıcısı, gittiği sette neler olup bittiğini en ince ayrıntısına kadar paylaştı.

Bir filmde oyunculuk yapan Viyana Modu adlı TikTok kullanıcısı, gittiği sette neler olup bittiğini en ince ayrıntısına kadar paylaştı.

Kıyafet karavanından set kahvaltısına ve hatta sette kullanılan aksesuarlara kadar videoya çeken kullanıcı izleyenlerin ilgisini çekti.

Kıyafet karavanından set kahvaltısına ve hatta sette kullanılan aksesuarlara kadar videoya çeken kullanıcı izleyenlerin ilgisini çekti.

İşte o anlar:

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