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Filistin'i Desteklediği İçin Kovulmuştu: Çığlık 7'nin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Filistin'i Desteklediği İçin Kovulmuştu: Çığlık 7'nin Vizyon Tarihi Belli Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 14:07

Oyuncuların kovulması ya da seriden çekilmesi tartışma konusu olmuştu. Uzun zamandır merakla beklenen 'Çığlık 7'nin vizyon tarihi belli oldu.

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Uzun zamandır vizyona girmesi beklenen 'Çığlık 7' hatırlarsanız oyuncu değişikliklerinden tutun da maaş anlaşmazlıklarına kadar bir sürü sebepten ertelenmişti.

Uzun zamandır vizyona girmesi beklenen 'Çığlık 7' hatırlarsanız oyuncu değişikliklerinden tutun da maaş anlaşmazlıklarına kadar bir sürü sebepten ertelenmişti.

Korku serisinin son iki filminin başrolü Melissa Barrera, Gazze'de yaşanan katliamları 'soykırım' olarak nitelendirdiği, Filistin'i desteklediği için 'Çığlık 7'nin kadrosundan kovulmuştu.

Korku serisinin son iki filminin başrolü Melissa Barrera, Gazze'de yaşanan katliamları 'soykırım' olarak nitelendirdiği, Filistin'i desteklediği için 'Çığlık 7'nin kadrosundan kovulmuştu.

Tara Carpenter karakterini canlandıran Jenna Ortega ise seriye dönmeme kararı almıştı. Ortega'nın dönmeyişi 'Çığlık' dünyasını resmen sarsmıştı.

Tara Carpenter karakterini canlandıran Jenna Ortega ise seriye dönmeme kararı almıştı. Ortega'nın dönmeyişi 'Çığlık' dünyasını resmen sarsmıştı.

Tüm zamanların en meşhur korku serisinden yeni haberler var. Serinin yaratıcıları sosyal medya hesaplarından vizyon tarihinin 27 Şubat 2026 olarak belirlendiğini duyurdu.

Hayalet Surat'ın gelmesine daha çok var. Siz 'Çığlık 7' serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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