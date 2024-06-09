Filenin Efeleri Tarihe Geçti! Almanya Maçının İkinci Setini 44-42 Kazanarak Rekor Kırdık

Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'ne katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuvanın ikinci haftasındaki son maçında Almanya’ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada ikinci set, büyük heyecana sahne oldu. Sette tam 86 sayı çıktı.