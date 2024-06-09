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Filenin Efeleri Tarihe Geçti! Almanya Maçının İkinci Setini 44-42 Kazanarak Rekor Kırdık

Filenin Efeleri Tarihe Geçti! Almanya Maçının İkinci Setini 44-42 Kazanarak Rekor Kırdık

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 15:29

Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'ne katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuvanın ikinci haftasındaki son maçında Almanya’ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada ikinci set, büyük heyecana sahne oldu. Sette tam 86 sayı çıktı.

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Geçtiğimiz gün İran'ı mağlup ederek ilk kez katıldığı Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Filenin Efeleri, bugün Almanya ile kozlarını paylaştı.

Geçtiğimiz gün İran'ı mağlup ederek ilk kez katıldığı Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Filenin Efeleri, bugün Almanya ile kozlarını paylaştı.

Japonya’nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibine 3-2 yenilen milli takım, Milletler Ligi’nde çıktığı 8 karşılaşmada 7. mağlubiyetini yaşadı.

Japonya’nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibine 3-2 yenilen milli takım, Milletler Ligi’nde çıktığı 8 karşılaşmada 7. mağlubiyetini yaşadı.

Maça mücadelinin ikinci seti damga vurdu. İkinci set, 44-42'lik skorla üstünlüğümüz ile noktalanırken Milletler Ligi’nin set sayısı rekoru kırıldı. Önceki rekor, 41-43’lük set sayısıyla 2023’te oynanan Arjantin-ABD maçına aitti.

Maça mücadelinin ikinci seti damga vurdu. İkinci set, 44-42'lik skorla üstünlüğümüz ile noktalanırken Milletler Ligi’nin set sayısı rekoru kırıldı. Önceki rekor, 41-43’lük set sayısıyla 2023’te oynanan Arjantin-ABD maçına aitti.

86 sayılık tarihi seti kazandığımız an 👇

Milli voleybolcuların müthiş mücadelesine gelen yorumlar 👇

Milli voleybolcuların müthiş mücadelesine gelen yorumlar 👇
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