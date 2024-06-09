Filenin Efeleri Tarihe Geçti! Almanya Maçının İkinci Setini 44-42 Kazanarak Rekor Kırdık
Filenin Efeleri Tarihe Geçti! Almanya Maçının İkinci Setini 44-42 Kazanarak Rekor Kırdık
Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'ne katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuvanın ikinci haftasındaki son maçında Almanya’ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada ikinci set, büyük heyecana sahne oldu. Sette tam 86 sayı çıktı.
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Geçtiğimiz gün İran'ı mağlup ederek ilk kez katıldığı Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Filenin Efeleri, bugün Almanya ile kozlarını paylaştı.
Japonya’nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibine 3-2 yenilen milli takım, Milletler Ligi’nde çıktığı 8 karşılaşmada 7. mağlubiyetini yaşadı.
Maça mücadelinin ikinci seti damga vurdu. İkinci set, 44-42'lik skorla üstünlüğümüz ile noktalanırken Milletler Ligi’nin set sayısı rekoru kırıldı. Önceki rekor, 41-43’lük set sayısıyla 2023’te oynanan Arjantin-ABD maçına aitti.
86 sayılık tarihi seti kazandığımız an 👇
Milli voleybolcuların müthiş mücadelesine gelen yorumlar 👇
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