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Fil Ayakkabı Firması Ne İş Yapıyor, Kurucuları Kim? Fil Ayakkabı Firması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Fil Ayakkabı Firması Ne İş Yapıyor, Kurucuları Kim? Fil Ayakkabı Firması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

cem küçük
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2025 - 18:03

Son günlerde gündem olan Fil Ayakkabı firması hakkında bazı bilgiler merak ediliyor. Cem Küçük'ün de aralarında bulunduğu kuruculara ve yönetim kuruluna sahip firma, birçok kişi tarafından Google'da aratılıyor. Peki Fil Ayakkabı firması nedir, kurucuları kim?

Fil Ayakkabı firması hakkında bilmeniz gereken her şey...

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Fil Ayakkabı Firması Ne İş Yapıyor, Sahibi Kim?

Fil Ayakkabı Firması Ne İş Yapıyor, Sahibi Kim?

'Fil Ayakkabı', 2023 yılında kurulmuş bir Türk ayakkabı şirketi.

Kim tarafından kuruldu?

Kurucuları arasında gazeteci Cem Küçük, iş insanı Alime Kırışık ve Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu bulunmaktadır. Şirket, 1.2 milyon TL sermaye ile kurulmuş ve başlangıçta üç ortakla faaliyete geçmiştir.Daha sonra Osman Uğurlu ve Murat Sur'un da ortaklığa katılmasıyla ortak sayısı beşe çıkmıştır.

Fil Ayakkabı Kiminle Çalışıyor?

Fil Ayakkabı Kiminle Çalışıyor?

Fil Ayakkabı, kendi markası olan Hocin ile yurt içi ve yurt dışında ayakkabı satışı yapmayı hedefliyor. Şirketin üretim faaliyetleri Alime Kırışık'ın 2018 yılında kurduğu Onurlu Ayakkabı şirketi tarafından gerçekleştiriyor. Onurlu Ayakkabı, hali hazırda 'Sorelle' markası ile kadın ayakkabı üretimi yapıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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