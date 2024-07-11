Fenomenler Soruşturmasında Para Kasası Olduğu İddia Edilen Gökhan Göz Her Yerde Aranıyor

İstanbul merkezli 25 ilde fenomenlere yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen’in para kasasının, daha önce Şile’de bir restoranda silah teşhirinde bulunan ve ihbar üzerine lokantaya giden polis ekiplerinin önünde silah sallayan, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz olduğu öğrenildi.