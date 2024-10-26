Fenomen Nalet Bebe'nin Efsane Tiplemesi "Kara Kenan" Exxen Dizisi Oldu
Fenomen Nalet Bebe'nin Efsane Tiplemesi "Kara Kenan" Exxen Dizisi Oldu
Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe lakaplı Ömer Başdoğan, sevilen tiplemesi 'Kara Kenan' ile Exxen'e geliyor. Başdoğan'ın en bilinen tiplemelerinden olan 'Kara Kenan' dizi olarak Exxen'de yayınlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada Nalet Bebe olarak tanıdığımız fenomen Ömer Başdoğan, sevilen tiplemesi "Kara Kenan" ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapımcılığını Pastel Film Efe İrvül’ün yaptığı ve yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği dizide Ömer Başdoğan, Kara Kenan olarak karşımıza çıkacak.
"Kara Kenan" ismiyle çekimlerine başlanan dizi, Exxen'in yeni sezonunda yer alacak.
"Kara Kenan" dizisi, saygınlığını Don Vito Carleone’den, öfkesini Tony Soprano’dan, efkarını Thomas Shelby’den, cesaretini ise atalarından alan Kara Kenan’ın İstanbul aleminde yaşadığı trajikomik olayları anlatacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın