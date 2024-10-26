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Fenomen Nalet Bebe'nin Efsane Tiplemesi "Kara Kenan" Exxen Dizisi Oldu

Fenomen Nalet Bebe'nin Efsane Tiplemesi "Kara Kenan" Exxen Dizisi Oldu

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 16:56

Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe lakaplı Ömer Başdoğan, sevilen tiplemesi 'Kara Kenan' ile Exxen'e geliyor. Başdoğan'ın en bilinen tiplemelerinden olan 'Kara Kenan' dizi olarak Exxen'de yayınlanacak.

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Sosyal medyada Nalet Bebe olarak tanıdığımız fenomen Ömer Başdoğan, sevilen tiplemesi "Kara Kenan" ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sosyal medyada Nalet Bebe olarak tanıdığımız fenomen Ömer Başdoğan, sevilen tiplemesi "Kara Kenan" ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yapımcılığını Pastel Film Efe İrvül’ün yaptığı ve yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği dizide Ömer Başdoğan, Kara Kenan olarak karşımıza çıkacak.

Yapımcılığını Pastel Film Efe İrvül’ün yaptığı ve yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği dizide Ömer Başdoğan, Kara Kenan olarak karşımıza çıkacak.

"Kara Kenan" ismiyle çekimlerine başlanan dizi, Exxen'in yeni sezonunda yer alacak.

"Kara Kenan" ismiyle çekimlerine başlanan dizi, Exxen'in yeni sezonunda yer alacak.

"Kara Kenan" dizisi, saygınlığını Don Vito Carleone’den, öfkesini Tony Soprano’dan, efkarını Thomas Shelby’den, cesaretini ise atalarından alan Kara Kenan’ın İstanbul aleminde yaşadığı trajikomik olayları anlatacak.

"Kara Kenan" dizisi, saygınlığını Don Vito Carleone’den, öfkesini Tony Soprano’dan, efkarını Thomas Shelby’den, cesaretini ise atalarından alan Kara Kenan’ın İstanbul aleminde yaşadığı trajikomik olayları anlatacak.

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