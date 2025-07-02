Fenerbahçe Yeni Sezon Formalarını Tanıttı: "Efsane Çubuklu Geri Döndü"
Fenerbahçe, Adidas’ın hazırladığı yeni sezon formalarını dün akşam gerçekleştirilen görkemli bir törenle duyurdu. Volkan Demirel, Tuncay Şanlı ve Eda Erdem gibi Fenerbahçe tarihine geçmiş simge isimlerin de yer aldığı forma tanıtımı videosu çok beğenildi.
Forma tanıtımı sonrası paylaşımlarda bulunan Fenerbahçe taraftarları ise yeni sezon formalarını beğendiğini belirtti.
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Jhon Duran transferini bitirmek üzere olan Fenerbahçe yeni sezonda giyeceği formaları da tanıttı.
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Formaların sloganı “Bize Emanet” oldu
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Fenerbahçe’nin simge isimlerinin yer aldığı forma tanıtım videosu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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