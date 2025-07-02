Fenerbahçe Yeni Sezon Formalarını Tanıttı: "Efsane Çubuklu Geri Döndü"

Fenerbahçe’nin futbol, basketbol ve voleybolda yaşadığı başarıları kazanan çubuklu formalar dev ekranda hikayesiyle birlikte anlatılırken, seçilmiş 10 tane forma stantta tek tek gösterildi. Yeni sezon formasının tanıtıldığı film katılımcılara dev ekrandan izletildi. Sarı-lacivertli formayla başarılar elde etmiş, kupalar kazanmış sporcular ve aktif olarak oynayan isimlerin de yer aldığı film izleyicilerin beğenisini kazandı.

Daha sonra futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımların 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların tanıtımına geçildi. Stadyumdaki özel koreografiler, ışık şovları eşliğinde gerçekleşen defile 'Bize Emanet' sloganıyla tanıtıldı.