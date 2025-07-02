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Fenerbahçe Yeni Sezon Formalarını Tanıttı: "Efsane Çubuklu Geri Döndü"

Fenerbahçe Yeni Sezon Formalarını Tanıttı: "Efsane Çubuklu Geri Döndü"

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2025 - 11:02

Fenerbahçe, Adidas’ın hazırladığı yeni sezon formalarını dün akşam gerçekleştirilen görkemli bir törenle duyurdu. Volkan Demirel, Tuncay Şanlı ve Eda Erdem gibi Fenerbahçe tarihine geçmiş simge isimlerin de yer aldığı forma tanıtımı videosu çok beğenildi.

Forma tanıtımı sonrası paylaşımlarda bulunan Fenerbahçe taraftarları ise yeni sezon formalarını beğendiğini belirtti.

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Jhon Duran transferini bitirmek üzere olan Fenerbahçe yeni sezonda giyeceği formaları da tanıttı.

Jhon Duran transferini bitirmek üzere olan Fenerbahçe yeni sezonda giyeceği formaları da tanıttı.

Fenerbahçe ile Adidas arasında yapılan sponsorluk anlaşması sonrasında çok sayıda davetlinin katılımıyla yeni sezon formaları görücüye çıktı. 

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki yapılan tanıtım, ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun hazırladığı menünün sunulduğu kokteyl ile başladı.

Formaların sloganı “Bize Emanet” oldu

Formaların sloganı “Bize Emanet” oldu

Fenerbahçe’nin futbol, basketbol ve voleybolda yaşadığı başarıları kazanan çubuklu formalar dev ekranda hikayesiyle birlikte anlatılırken, seçilmiş 10 tane forma stantta tek tek gösterildi. Yeni sezon formasının tanıtıldığı film katılımcılara dev ekrandan izletildi. Sarı-lacivertli formayla başarılar elde etmiş, kupalar kazanmış sporcular ve aktif olarak oynayan isimlerin de yer aldığı film izleyicilerin beğenisini kazandı.

Daha sonra futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımların 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların tanıtımına geçildi. Stadyumdaki özel koreografiler, ışık şovları eşliğinde gerçekleşen defile 'Bize Emanet' sloganıyla tanıtıldı.

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Fenerbahçe’nin simge isimlerinin yer aldığı forma tanıtım videosu 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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