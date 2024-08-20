Fenerbahçe Volkan Demirel'e Üç Kez Teknik Direktörlük Teklifinde Bulunmuş!
Fenerbahçe Volkan Demirel'e Üç Kez Teknik Direktörlük Teklifinde Bulunmuş!
Fenerbahçe tarihinin önemli futbolcularından Volkan Demirel, Asist Analiz'e önemli bir açıklamada bulundu. Demirel, sarı-lacivertli kulüpten üç kez teknik direktörlük teklifi aldığını paylaştı.
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2002 yılında Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel, 17 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı terletmişti.
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Başarılı file bekçisi, 2019 yılında yeşil sahalara veda edip efsaneleştiği kulüpte yardımcı antrenörlük yapmaya başlamıştı.
Fenerbahçe'deki 2 yıllık çalıştırıcılık kariyerinin ardından Karagümrük'ün başına geçerek teknik direktörlük macerasına adım atmıştı.
İstanbul ekibindeki bir yılının ardından da son olarak Hatayspor'da iki yıl görev alan Demirel, geçtiğimiz sonun noktalanmasıyla dinlenme kararı almıştı.
Şu sıralar yorumcu olarak ekranlarda yer alan eski futbolcu, Asist Analiz'e verdiği röportajda Fenerbahçe'den teknik direktörlük teklifi aldığını anlattı.
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"Bana daha önce söylendi. 'Yapar mısın?' diye. Orada hocayken de söylendi, başka bir zaman bir daha söylendi. Ama ben her şeyin doğru zamanı geldiğinde yapılması taraftarıyım." 👇
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