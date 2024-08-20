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Fenerbahçe Gözlerden Uzak Olan Brezilyalı Futbolcusu Joao Pedro'nun Sözleşmesini Feshetti

Fenerbahçe Gözlerden Uzak Olan Brezilyalı Futbolcusu Joao Pedro'nun Sözleşmesini Feshetti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 17:22

Fenerbahçe Brezilyalı golcüsü Joao Pedro ile yolların ayrıldığını duyurdu. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bilgilendirme 

Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü'

2022-2023 sezonunda İtalya'nın Cagliari ekibinden yaklaşık 5 milyon euro bedelle transfer edilen Pedro, Fenerbahçe formasıyla 28 müsabakaya çıktı.

2022-2023 sezonunda İtalya'nın Cagliari ekibinden yaklaşık 5 milyon euro bedelle transfer edilen Pedro, Fenerbahçe formasıyla 28 müsabakaya çıktı.

Brezilyalı, bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 de asistlik performans gösterdi.

Brezilyalı, bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 de asistlik performans gösterdi.

32 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezonu ülkesinin ekiplerinden Gremio'da noktalamıştı.

32 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezonu ülkesinin ekiplerinden Gremio'da noktalamıştı.
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ozzymandias27

Taraftarn aldığı forma parasıyla, bilet parasıyla bu futbolculara ücret ödeniyor.. yazık günah bu taraftara ammk.

morbusmentis

ölü yatırımdı zaten iyi olmuş xd