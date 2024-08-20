Fenerbahçe Gözlerden Uzak Olan Brezilyalı Futbolcusu Joao Pedro'nun Sözleşmesini Feshetti
Fenerbahçe Gözlerden Uzak Olan Brezilyalı Futbolcusu Joao Pedro'nun Sözleşmesini Feshetti
Fenerbahçe Brezilyalı golcüsü Joao Pedro ile yolların ayrıldığını duyurdu. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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2022-2023 sezonunda İtalya'nın Cagliari ekibinden yaklaşık 5 milyon euro bedelle transfer edilen Pedro, Fenerbahçe formasıyla 28 müsabakaya çıktı.
Brezilyalı, bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 de asistlik performans gösterdi.
32 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezonu ülkesinin ekiplerinden Gremio'da noktalamıştı.
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Taraftarn aldığı forma parasıyla, bilet parasıyla bu futbolculara ücret ödeniyor.. yazık günah bu taraftara ammk.
ölü yatırımdı zaten iyi olmuş xd