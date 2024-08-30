Fenerbahçe Tadic'in Yıldızlaştığı Maçta Alanyaspor'u Rahat Geçti: Sarı-Lacivertliler Rakibini 3-0 Mağlup Etti
Fenerbahçe Tadic'in Yıldızlaştığı Maçta Alanyaspor'u Rahat Geçti: Sarı-Lacivertliler Rakibini 3-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0'la geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
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Geçtiğimiz hafta Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet alan Fenerbahçe, yeni haftadan da üç puan çıkarmayı başardı.
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Evinde Alanyaspor ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 kapadığı mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın golleri, 43 ve 65'te Dusan Tadic ve 68'de Edin Dzeko'dan geldi.
83. dakikada oyundan alınan Tadic, mücadeleyi %85 pas isabetiyle tamamladı. Tecrübeli futbolcu, tek başına 0.82 xG oranı yakaladı. (xG: Gol beklentisi)
Dzeko, bu sezon çıktığı dört lig maçında da gol atmayı başardı. (4 gol)
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Jose Mourinho yönetimindeki ekip, milli maç arasından önce puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
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