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Fenerbahçe Tadic'in Yıldızlaştığı Maçta Alanyaspor'u Rahat Geçti: Sarı-Lacivertliler Rakibini 3-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe Tadic'in Yıldızlaştığı Maçta Alanyaspor'u Rahat Geçti: Sarı-Lacivertliler Rakibini 3-0 Mağlup Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 23:00

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0'la geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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Geçtiğimiz hafta Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet alan Fenerbahçe, yeni haftadan da üç puan çıkarmayı başardı.

Geçtiğimiz hafta Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet alan Fenerbahçe, yeni haftadan da üç puan çıkarmayı başardı.

Evinde Alanyaspor ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 kapadığı mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Evinde Alanyaspor ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 kapadığı mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın golleri, 43 ve 65'te Dusan Tadic ve 68'de Edin Dzeko'dan geldi.

Karşılaşmanın golleri, 43 ve 65'te Dusan Tadic ve 68'de Edin Dzeko'dan geldi.

83. dakikada oyundan alınan Tadic, mücadeleyi %85 pas isabetiyle tamamladı. Tecrübeli futbolcu, tek başına 0.82 xG oranı yakaladı. (xG: Gol beklentisi)

83. dakikada oyundan alınan Tadic, mücadeleyi %85 pas isabetiyle tamamladı. Tecrübeli futbolcu, tek başına 0.82 xG oranı yakaladı. (xG: Gol beklentisi)

Dzeko, bu sezon çıktığı dört lig maçında da gol atmayı başardı. (4 gol)

Dzeko, bu sezon çıktığı dört lig maçında da gol atmayı başardı. (4 gol)
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Jose Mourinho yönetimindeki ekip, milli maç arasından önce puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Jose Mourinho yönetimindeki ekip, milli maç arasından önce puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
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