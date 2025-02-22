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Fenerbahçe-Rangers Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe-Rangers Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe-Rangers Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe-Rangers Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.02.2025 - 19:52

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda adını son 16'ya yazdırmayı başardı. Belçika'da Anderlecht takımı ile 2-2 beraberlik elde eden sarı-lacivertli temsilcimizin sıradaki maçını kiminle oynayacağı ise belli oldu. Fenerbahçe, bu kez İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers'ı evinde ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Rangers maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, detaylar...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda son 16'ya kalmak içi Belçika'da Anderlect ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda son 16'ya kalmak içi Belçika'da Anderlect ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de 3-0 galibiyet elde eden Fenerbahçe, Belçika'daki rövanş maçından 2-2 beraberlik ile döndü. Skor üstünlüğü ile son 16'da yerini alan sarı-lacivertli takımın rakibi ise 21 Şubat Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi İskoçya'nın köklü kulübü Rangers olacak.

Fenerbahçe-Rangers Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe-Rangers Maçı Ne Zaman?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Rangers'ın ilk maçı Kadıköy'de olacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliği yaptığı ilk maç 6 Mart Perşembe günü oynanacak. 

Futbolseverleri ekrana kilitleyecek rövanş maçı ise 13 Mart Perşembe günü Glashow'da oynanacak.

Fenerbahçe-Rangers Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe-Rangers Maçı Saat Kaçta?

Son 16 turunda eşleşen Fenerbahçe ile Rangers'ın Ülker Stadyum'unda oynanacak maçının saati ise henüz belli değil. 

(İlk 11'ler ve maç saati açıklandığında haberimizde yerini alacak.)

Fenerbahçe-Rangers Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe-Rangers Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Milyonların heyecanla beklediği 6 Mart Perşembe günü gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Rangers karşılaşması TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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