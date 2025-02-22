Fenerbahçe-Rangers Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe-Rangers Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Fenerbahçe-Rangers Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe-Rangers Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda adını son 16'ya yazdırmayı başardı. Belçika'da Anderlecht takımı ile 2-2 beraberlik elde eden sarı-lacivertli temsilcimizin sıradaki maçını kiminle oynayacağı ise belli oldu. Fenerbahçe, bu kez İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers'ı evinde ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Rangers maçı hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, detaylar...
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda son 16'ya kalmak içi Belçika'da Anderlect ile karşı karşıya geldi.
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Fenerbahçe-Rangers Maçı Ne Zaman?
Fenerbahçe-Rangers Maçı Saat Kaçta?
Fenerbahçe-Rangers Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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