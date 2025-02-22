Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda adını son 16'ya yazdırmayı başardı. Belçika'da Anderlecht takımı ile 2-2 beraberlik elde eden sarı-lacivertli temsilcimizin sıradaki maçını kiminle oynayacağı ise belli oldu. Fenerbahçe, bu kez İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers'ı evinde ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Rangers maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, detaylar...