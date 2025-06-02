Fenerbahçe'nin Cengin Ünder Planı Suya Düştü

'LAFC, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönüyor.'

ABD ekibi ile 15 maça çıkan ve bu maçlarda iki gol atan Ünder'in satın alma opsiyonunun 25 milyon dolar olduğu ifade edilmişti.