Fenerbahçe'nin Cengin Ünder Planı Suya Düştü
Fenerbahçe'nin devre arasında takımdan kiralık olarak gönderdiği Cengiz Ünder kadroya geri dönüyor. Yağız Sabuncuoğlu, MLS ekibi Los Angeles'in Ünder'in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını açıkladı.
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Yağız Sabuncuoğlu'nun Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurduğu sosyal medya paylaşımı
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Fenerbahçe, 15 milyon euroya transfer etmişti
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