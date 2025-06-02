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Fenerbahçe'nin Cengin Ünder Planı Suya Düştü

Fenerbahçe'nin Cengin Ünder Planı Suya Düştü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.06.2025 - 19:56

Fenerbahçe'nin devre arasında takımdan kiralık olarak gönderdiği Cengiz Ünder kadroya geri dönüyor. Yağız Sabuncuoğlu, MLS ekibi Los Angeles'in Ünder'in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını açıkladı.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurduğu sosyal medya paylaşımı

Yağız Sabuncuoğlu'nun Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurduğu sosyal medya paylaşımı
twitter.com

'LAFC, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönüyor.'

ABD ekibi ile 15 maça çıkan ve bu maçlarda iki gol atan Ünder'in satın alma opsiyonunun 25 milyon dolar olduğu ifade edilmişti.

Fenerbahçe, 15 milyon euroya transfer etmişti

Fenerbahçe, 15 milyon euroya transfer etmişti

Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli kulüp, 2023 yazında Cengiz Ünder için Fransa ekibi Marsilya'ya 15 milyon euro ödemişti. 27 yaşındaki oyuncunun 2027 Haziran ayı sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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