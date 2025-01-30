Fenerbahçe Milan Skriniar Transferini Açıklarken Galatasaray'a Gönderme Yaptı
Fenerbahçe Milan Skriniar Transferini Açıklarken Galatasaray'a Gönderme Yaptı
Fenerbahçe, Fransa Ligue 1'in dev ekibi Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Slovak savunmacıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
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Diego Carlos ve Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan Fenerabahçe, Milan Skriniar'a da resmi imzayı attırdı.
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Sarı-lacivertli kulüp, Slovak stoperle sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Transfer, henüz PSG'nin oyuncu satışı yapmadığı için bir süredir resmiye dökülememişti.
Fransız kulüp, Xavi Simons'un Leipzig'e gittiğini açıklayınca sarı-lacivertli kulüpten de beklenen haber geldi.
Yapay zeka destekli transfer duyursunda Galatasaray'a göndermeler yapıldı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir Skriniar'ın peşindeydi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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