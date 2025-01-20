Fenerbahçe Medya Birimine Yıldız Transfer Yaptı: Mustafa Sapmaz Göreve Hazırlanıyor
Fenerbahçe Medya Birimine Yıldız Transfer Yaptı: Mustafa Sapmaz Göreve Hazırlanıyor
Yeni dönemde futbolda medyanın önemi giderek daha da artıyor. Taraftarların beklentileri de bu paralellikle yükseliyor. Sosyal medyadaki kaos da birleşince taraftarlar kulüp medya birimlerini zaman zaman tepkisizlikle zaman zaman da 'beceriksizlikle' suçlayabiliyor. Kulüpler de son dönemde bu beklentilere göre bu bölgelere atama yapıyor. Son transfer ise Fenerbahçe'den geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun zamandır eleştirilen Fenerbahçe medya birimine yönetim yıldız bir transfer yapma kararı aldı ve Mustafa Sapmaz'a görev verecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mustafa Sapmaz, atamanın ardından medya ve iletişim biriminin başında görev alacak ve resmi açıklamanın da kısa süre sonra yapılması bekleniyor.
Sapmaz'ın ülkemizde Four-Four-Two'da genel yayın yönetmenliği görevinin yanı sıra beIN Sports ve TRT Spor'da yorumculuk geçmişi var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın