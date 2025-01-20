onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Medya Birimine Yıldız Transfer Yaptı: Mustafa Sapmaz Göreve Hazırlanıyor

Fenerbahçe Medya Birimine Yıldız Transfer Yaptı: Mustafa Sapmaz Göreve Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.01.2025 - 12:07

Yeni dönemde futbolda medyanın önemi giderek daha da artıyor. Taraftarların beklentileri de bu paralellikle yükseliyor. Sosyal medyadaki kaos da birleşince taraftarlar kulüp medya birimlerini zaman zaman tepkisizlikle zaman zaman da 'beceriksizlikle' suçlayabiliyor. Kulüpler de son dönemde bu beklentilere göre bu bölgelere atama yapıyor. Son transfer ise Fenerbahçe'den geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun zamandır eleştirilen Fenerbahçe medya birimine yönetim yıldız bir transfer yapma kararı aldı ve Mustafa Sapmaz'a görev verecek.

Uzun zamandır eleştirilen Fenerbahçe medya birimine yönetim yıldız bir transfer yapma kararı aldı ve Mustafa Sapmaz'a görev verecek.

Mustafa Sapmaz, atamanın ardından medya ve iletişim biriminin başında görev alacak ve resmi açıklamanın da kısa süre sonra yapılması bekleniyor.

Mustafa Sapmaz, atamanın ardından medya ve iletişim biriminin başında görev alacak ve resmi açıklamanın da kısa süre sonra yapılması bekleniyor.

Sapmaz'ın ülkemizde Four-Four-Two'da genel yayın yönetmenliği görevinin yanı sıra beIN Sports ve TRT Spor'da yorumculuk geçmişi var.

Sapmaz'ın ülkemizde Four-Four-Two'da genel yayın yönetmenliği görevinin yanı sıra beIN Sports ve TRT Spor'da yorumculuk geçmişi var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın