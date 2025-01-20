Fenerbahçe Medya Birimine Yıldız Transfer Yaptı: Mustafa Sapmaz Göreve Hazırlanıyor

Yeni dönemde futbolda medyanın önemi giderek daha da artıyor. Taraftarların beklentileri de bu paralellikle yükseliyor. Sosyal medyadaki kaos da birleşince taraftarlar kulüp medya birimlerini zaman zaman tepkisizlikle zaman zaman da 'beceriksizlikle' suçlayabiliyor. Kulüpler de son dönemde bu beklentilere göre bu bölgelere atama yapıyor. Son transfer ise Fenerbahçe'den geldi.