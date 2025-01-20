Fenerbahçe-Lyon Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransız ekibi Olympique Lyon'u sahasında konuk edecek. Zorlu müsabakaya az bir zaman kalmışken maçla ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Peki, Fenerbahçe Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.