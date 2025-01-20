Fenerbahçe-Lyon Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Fenerbahçe-Lyon Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransız ekibi Olympique Lyon'u sahasında konuk edecek. Zorlu müsabakaya az bir zaman kalmışken maçla ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor.
Peki, Fenerbahçe Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Fenerbahçe-Lyon Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Fenerbahçe-Lyon Maçı Hangi Kanalda?
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu maç öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanı bulunuyor. 6 maçta topladığı 8 puanla 21. sırada bulunan Sarı-Lacivertliler, Lyon'u mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor. Turnuvanın formda ekiplerinden Olympique Lyon ise 6 maçta topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor.
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