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Fenerbahçe-Lyon Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Fenerbahçe-Lyon Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 18:11

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransız ekibi Olympique Lyon'u sahasında konuk edecek. Zorlu müsabakaya az bir zaman kalmışken maçla ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Peki, Fenerbahçe Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Fenerbahçe-Lyon Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe-Lyon Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Lyon maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe-Lyon Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe-Lyon Maçı Hangi Kanalda?

Büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe Lyon karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu maç öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanı bulunuyor. 6 maçta topladığı 8 puanla 21. sırada bulunan Sarı-Lacivertliler, Lyon'u mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor. Turnuvanın formda ekiplerinden Olympique Lyon ise 6 maçta topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu maç öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanı bulunuyor. 6 maçta topladığı 8 puanla 21. sırada bulunan Sarı-Lacivertliler, Lyon'u mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor. Turnuvanın formda ekiplerinden Olympique Lyon ise 6 maçta topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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