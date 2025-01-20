Fenerbahçe Ara Transferde İlk İmzasına Hazırlanıyor: Diego Carlos Geliyor

Fenerbahçe lider Galatasaray ile farkı 6'ya indirdi. 6 puan farkı eritmek için kadro yapılanması da sürüyor. Talisca transferi beklemede kalmaya devam ediyor. Medina ise ülkesinde kalmayı tercih etti. Tüm bu karışıklık içinde Fenerbahçe stoper transferini tamamlıyor.