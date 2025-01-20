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Fenerbahçe Ara Transferde İlk İmzasına Hazırlanıyor: Diego Carlos Geliyor

Fenerbahçe Ara Transferde İlk İmzasına Hazırlanıyor: Diego Carlos Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.01.2025 - 15:40

Fenerbahçe lider Galatasaray ile farkı 6'ya indirdi. 6 puan farkı eritmek için kadro yapılanması da sürüyor. Talisca transferi beklemede kalmaya devam ediyor. Medina ise ülkesinde kalmayı tercih etti. Tüm bu karışıklık içinde Fenerbahçe stoper transferini tamamlıyor.

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Fenerbahçe ara transferde ilk imzayı atmaya hazırlanıyor. Rota ise Premier Lig oldu.

Fenerbahçe ara transferde ilk imzayı atmaya hazırlanıyor. Rota ise Premier Lig oldu.

Sarı-lacivertlilerin transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladığı Diego Carlos, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Sarı-lacivertlilerin transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladığı Diego Carlos, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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