Fenerbahçe, Euroleague'de Final Four'a Kaldı!
EuroLeague play-off turu üçüncü maçında Paris Basketball’u 98-88 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, seriyi 3-0’la noktaladı ve adını üst üste ikinci kez Final Four’a yazdırdı!
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Fenerbahçe Beko'nun sosyal medya paylaşımı 👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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