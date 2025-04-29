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Fenerbahçe, Euroleague'de Final Four'a Kaldı!

Fenerbahçe, Euroleague'de Final Four'a Kaldı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.04.2025 - 23:47

EuroLeague play-off turu üçüncü maçında Paris Basketball’u 98-88 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, seriyi 3-0’la noktaladı ve adını üst üste ikinci kez Final Four’a yazdırdı!

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Fenerbahçe Beko'nun sosyal medya paylaşımı 👇

Fenerbahçe Beko'nun sosyal medya paylaşımı 👇
twitter.com

Maç sonu 👇

Rakip Anadolu Efes olabilir

Rakip Anadolu Efes olabilir

Fenerbahçe Beko'nun 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilecek Final Four'daki rakibi Panathinaikos - Anadolu Efes eşleşmesinin galibi olacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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