Fenerbahçe'de Yeni Transfere Yer Kalmadı: Ognjen Mimovic Kiralanabilir
Fenerbahçe'de Yeni Transfere Yer Kalmadı: Ognjen Mimovic Kiralanabilir
Fenerbahçe'nin gelecek vaadiyle transfer ettiği Mimovic, takımdan ayrılabilir. Sebep ise yabancı kontenjanı. Gitmesine kesin gözüyle bakılan Allan Saint-Maximin takımda kalınca hesaplar değişti.
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Diego Carlos, Skriniar ve Talisca ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, ocak ayının son gününde Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic'i transferini de resmen açıklamıştı.
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20 yaşındaki sağ bek, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Sırp savunmacı, yabancı sınırından dolayı sezonu başka takımda tamamlayabilir.
Genç oyuncunun Türkiye’de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık verilmesi gündemde.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Şaka gibi. Postala osayiyi özlemiş ingiltere 2. ligini sevgilisini filan. Yahu en kötü seno sonuna kadar bırak kızılyıldızda oynasın. Çöpe atılan yatırımlar ... Devamını Gör