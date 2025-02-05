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Fenerbahçe'de Yeni Transfere Yer Kalmadı: Ognjen Mimovic Kiralanabilir

Fenerbahçe'de Yeni Transfere Yer Kalmadı: Ognjen Mimovic Kiralanabilir

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.02.2025 - 10:31

Fenerbahçe'nin gelecek vaadiyle transfer ettiği Mimovic, takımdan ayrılabilir. Sebep ise yabancı kontenjanı. Gitmesine kesin gözüyle bakılan Allan Saint-Maximin takımda kalınca hesaplar değişti.

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Diego Carlos, Skriniar ve Talisca ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, ocak ayının son gününde Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic'i transferini de resmen açıklamıştı.

Diego Carlos, Skriniar ve Talisca ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, ocak ayının son gününde Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic'i transferini de resmen açıklamıştı.

20 yaşındaki sağ bek, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

20 yaşındaki sağ bek, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Sırp savunmacı, yabancı sınırından dolayı sezonu başka takımda tamamlayabilir.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Sırp savunmacı, yabancı sınırından dolayı sezonu başka takımda tamamlayabilir.

Genç oyuncunun Türkiye’de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık verilmesi gündemde.

Genç oyuncunun Türkiye’de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık verilmesi gündemde.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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