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Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Nereden İzlenir?

Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Nereden İzlenir?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
04.09.2026 - 14:08
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Süper Lif tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. haftada bu kez Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadeleye doğru nefesler tutulmuşken maçın yayın günü ve tarihi de merak ediliyor. Taraftarlar 'Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevaplarını araştırıyor.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine dair merak edilenler...

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Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Ne Zaman?

Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Ne Zaman?

TFF'nin duyurduğu Trendyol Süper Lig 4. hafta programında yer alan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. 

İki dev takım arasındaki karşılaşmaya, Fenerbahçe ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı, saat 20.00'de başlayacak. Derbide düdük, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de çalacak. Derbiyi, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler, hepsi Süper Lig'de olmak üzere iki ezeli rakip arasında oynanan 3 maçta görev yaptı. Meler'in yöneteceği bu maç, dördüncü maçı olacak.

Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Hangi Kanalda İzlenir, Şifreli mi?

Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Hangi Kanalda İzlenir, Şifreli mi?

Derbi, beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, Fenerbahçe - Beşiktaş maçını canlı ve naklen yayınlayacak. 

Derbinin Saati Ertelendi mi?

Hayır, derbinin saati ertelenmedi. Aynı gün oynanacak olan CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final maçı ertelendi. Saat 19.00'da başlayacak olan voleybol yarı final maçı, derbi nedeniyle saat 16.00'ya alındı.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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