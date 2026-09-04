Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Nereden İzlenir?

Süper Lif tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. haftada bu kez Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadeleye doğru nefesler tutulmuşken maçın yayın günü ve tarihi de merak ediliyor. Taraftarlar 'Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevaplarını araştırıyor.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine dair merak edilenler...