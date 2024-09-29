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Fenerbahçe, Antalyaspor'u İkinci Yarıda Bulduğu Gollerle Geçti: 0-2

Fenerbahçe, Antalyaspor'u İkinci Yarıda Bulduğu Gollerle Geçti: 0-2

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.09.2024 - 21:42

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında oynadığı zorlu maçtan üç puanla ayrıldı. Fenerbahçe, Alex de Souza'nın teknik direktörlük yaptığı Antalyaspor'a karşı Tadic ve rakibin kendi kalesine attığı gollerle sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.

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Fenerbahçe yoğun bir sıcak altında oynadığı Antalyaspor maçında zorlanmasına rağmen galip gelmeyi bildi.

Fenerbahçe yoğun bir sıcak altında oynadığı Antalyaspor maçında zorlanmasına rağmen galip gelmeyi bildi.

Zaman zaman tartışmalı hakem kararlarının da olduğu gecede Mourinho da hakem Cihan Aydın'la sık sık karşı karşıya geldi.

Zaman zaman tartışmalı hakem kararlarının da olduğu gecede Mourinho da hakem Cihan Aydın'la sık sık karşı karşıya geldi.

İkinci yarıda Dusan Tadic'in ve Kelven'in kendi kalesine attığı golle gülen Fenerbahçe'de Szymanski'nin kaçırdığı gol de olay oldu.

İkinci yarıda Dusan Tadic'in ve Kelven'in kendi kalesine attığı golle gülen Fenerbahçe'de Szymanski'nin kaçırdığı gol de olay oldu.

Derbi mağlubiyetinin ardından çıktığı ilk maçta hata yapmayan Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada takibini sürdürdü.

Derbi mağlubiyetinin ardından çıktığı ilk maçta hata yapmayan Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada takibini sürdürdü.

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