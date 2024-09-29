Fenerbahçe, Antalyaspor'u İkinci Yarıda Bulduğu Gollerle Geçti: 0-2

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında oynadığı zorlu maçtan üç puanla ayrıldı. Fenerbahçe, Alex de Souza'nın teknik direktörlük yaptığı Antalyaspor'a karşı Tadic ve rakibin kendi kalesine attığı gollerle sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.