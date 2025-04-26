Felaketlere Değindi: Giray Altınok'tan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Aile" Tanımına Tepki Paylaşımı!

'Sosyal medya herkesin müdahil olduğu alanlar olmuş. Doğrusu ne ise söyleriz. İster eleştirsinler. Benim için doğru bir tanedir. Allah rızası için çalışıyorum. Bu millete bu ülkeme nasıl hizmet edebilirim? Bu toplumun makullere ve doğrulara ihtiyacı var. Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde 1 çocuk oluyor. Ancak kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. Biz de iki kardeşiz.” ifadelerini kullanan Memişoğlu tepkilerin odağında kalmaya devam ederken ünlü isimler de bu sözlere karşı eleştirilerini dile getirmişti.