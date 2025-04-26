Felaketlere Değindi: Giray Altınok'tan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Aile" Tanımına Tepki Paylaşımı!
Habertürk yayınında yaptığı “Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz” açıklamasıyla tepki toplayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, Giray Altınok’tan da sert eleştiri geldi!
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Kemal Memişoğlu'nun katıldığı programda söylediği "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" sözleri, programın hemen ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Bir tepki de Sağlık Bakanı'nın sözlerine karşılık paylaşılan bir tweeti hikayesine ekleyen Giray Altınok'tan geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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