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Felaketlere Değindi: Giray Altınok'tan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Aile" Tanımına Tepki Paylaşımı!

Felaketlere Değindi: Giray Altınok'tan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Aile" Tanımına Tepki Paylaşımı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.04.2025 - 15:06 Son Güncelleme: 26.04.2025 - 15:08

Habertürk yayınında yaptığı “Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz” açıklamasıyla tepki toplayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, Giray Altınok’tan da sert eleştiri geldi!

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Kemal Memişoğlu'nun katıldığı programda söylediği "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" sözleri, programın hemen ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kemal Memişoğlu'nun katıldığı programda söylediği "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" sözleri, programın hemen ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

'Sosyal medya herkesin müdahil olduğu alanlar olmuş. Doğrusu ne ise söyleriz. İster eleştirsinler. Benim için doğru bir tanedir. Allah rızası için çalışıyorum. Bu millete bu ülkeme nasıl hizmet edebilirim? Bu toplumun makullere ve doğrulara ihtiyacı var. Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde 1 çocuk oluyor. Ancak kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. Biz de iki kardeşiz.” ifadelerini kullanan Memişoğlu tepkilerin odağında kalmaya devam ederken ünlü isimler de bu sözlere karşı eleştirilerini dile getirmişti.

Bir tepki de Sağlık Bakanı'nın sözlerine karşılık paylaşılan bir tweeti hikayesine ekleyen Giray Altınok'tan geldi.

Bir tepki de Sağlık Bakanı'nın sözlerine karşılık paylaşılan bir tweeti hikayesine ekleyen Giray Altınok'tan geldi.

“Diyelim ki karı kocanın çocuğu vardı ama otelde yandı, depremde otel enkazında kaldı, yenidoğan ünitesinden çıkamadı, yolda yürürken bıçaklandı ya da tecavüz edilip öldürüldü. O zaman ne oluyorlar?” şeklinde ülkede yaşanan olaylara değinen bir yorumu paylaşan isim tepkisini gösterdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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