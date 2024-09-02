FC 25'e Rakip Ücretsiz Futbol Oyunu UFL Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi

Oyunun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bir paylaşımla oyunculara duyurulan kararın arkasında yatan sebep de geliştiriciler tarafından oyuncularla paylaşıldı. Beta süreçlerinde gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirici ekip oyunculara en iyi deneyimi sunmak ve 'ince ayarları yapmak' için oyunu ileri bir tarihe ertelediklerini açıkladı.