FC 25'e Rakip Ücretsiz Futbol Oyunu UFL Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi
FC 25'e Rakip Ücretsiz Futbol Oyunu UFL Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi
Oyuncuların merakla bekledikleri, açık beta dönemlerinde de büyük ilgi gören oynaması ücretsiz olacak futbol oyunu UFL'in çıkış tarihi ertelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncuların, özellikle de futbol hayranlarının gözü bir süredir UFL'in üzerinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açık beta süreçlerinde oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılaşan UFL'in çıkış tarihi ertelendi.
Peki şimdiden FC 25'e rakip görülen UFL'in yeni çıkış tarihi ne olacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın