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FC 25'e Rakip Ücretsiz Futbol Oyunu UFL Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi

FC 25'e Rakip Ücretsiz Futbol Oyunu UFL Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 16:15

Oyuncuların merakla bekledikleri, açık beta dönemlerinde de büyük ilgi gören oynaması ücretsiz olacak futbol oyunu UFL'in çıkış tarihi ertelendi.

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Oyuncuların, özellikle de futbol hayranlarının gözü bir süredir UFL'in üzerinde.

Oyuncuların, özellikle de futbol hayranlarının gözü bir süredir UFL'in üzerinde.

2021 yılında ilk duyurusu yapılan ve tamamen ücretsiz olacağı açıklanan UFL'in yatırımcıları arasında dünyaca ünlü golcü Christiano Ronaldo da bulunuyor.

Açık beta süreçlerinde oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılaşan UFL'in çıkış tarihi ertelendi.

Açık beta süreçlerinde oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılaşan UFL'in çıkış tarihi ertelendi.
twitter.com

Oyunun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bir paylaşımla oyunculara duyurulan kararın arkasında yatan sebep de geliştiriciler tarafından oyuncularla paylaşıldı. Beta süreçlerinde gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirici ekip oyunculara en iyi deneyimi sunmak ve 'ince ayarları yapmak' için oyunu ileri bir tarihe ertelediklerini açıkladı.

Peki şimdiden FC 25'e rakip görülen UFL'in yeni çıkış tarihi ne olacak?

Peki şimdiden FC 25'e rakip görülen UFL'in yeni çıkış tarihi ne olacak?

Erteleme haberinden önce 12 Eylül tarihinde oyuncularla buluşması planlanan oyunun duyurulan yeni çıkış tarihi 5 aralık 2024 oldu. UFL oynaması tamamen ücretsiz olacak şekilde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak.

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