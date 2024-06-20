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FAUST Olan Her Şey Buharlaşıyor

etiket FAUST Olan Her Şey Buharlaşıyor

Özay Kanat
Özay Kanat - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 14:09

Uluç Esen'in, Goethe'nin Faust eserinden uyarladığı ve oynadığı oyunu Moda Sahnesi'nde izledim. Farklı yaş gruplarından, farklı kesimlerden seyirciler salonu doldurmuştu.

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Salon ışıkları kapanıp oyun başlayacak diye beklerken, ışıklar kapanmadan oyun başladı.

Salon ışıkları kapanıp oyun başlayacak diye beklerken, ışıklar kapanmadan oyun başladı.

Ön sıralarda oturan iki çok bilmiş 'Yok açık biçim, yok efendim 4. duvar, tamam biz biliyoruz bunları..!'  der gibi birbirlerine baktılar -Ya da bana öyle geldi!-. Yüzlerindeki bilmiş ifade bir meddah, bir soytarı, bir de Goethe ve diğerlerini görünce buharlaşıverdi - Evet, evet katı olan her şey buharlaşıyor! Ama buna şu anki yüz ifadeniz dahil değildir sanırım-. 

Sürprizlerle dolu ve eğlenceli bir oyun. Bir yanıyla çok tanıdık ve bizden, bazı yönlerden de yabancı. Bu yabancılığın bir tür gizem olarak kavranması da amaçlanmış demek yanlış olmaz sanırım. Tanıdık kısımsa özellikle hoş bir meddahlık ve taşlamalarla süregidiyor. Klasik olanla, geleneksel olan arasındaki olası uyuşmazlık oyunun kendi dili içinde erimiş.  Sadece bu yönden bile görmeye değer!

Farklı düzlemler, zıtlıklar kullanılmış.

Farklı düzlemler, zıtlıklar kullanılmış.

Hem mekansal, hem oyun süresi içinde, hem de tarihsel olarak. Oyuncu bunları sık sık kullanıyor ve birbirleriyle ilişkilendiriyor. Bir anlatıcı, oyuncu olarak tarihselleştirmeyi, sahnede gözünüzün önünde oluşturduğu bir nesneyi bir hikâyenin içinde canlı tutarak sizin de o hikâyenin oluşumunda katkınız olabileceği izlenimi yaratıyor. Oyun ilgili seyirciler için buna benzer ve başka birçok güzel detaylarla ve sembollerle bezenmiş.

Oyunun kısa tanıtım yazısı da şu şekilde:

Oyunun kısa tanıtım yazısı da şu şekilde:

Faust’un hikâyesi hem gizemlerle dolu, hem de bir o kadar dünyevidir. Evrenin bütün bilgisine sahip olmaya çalışan bir entelektüelin bu uğurda Şeytan’la karanlık bir anlaşmaya varmasını anlatır. Bu çekici ama aynı zamanda karanlık öyküyü mizahi ve eleştirel tınılarla anlatmayı tercih ettim. Unutulmuş bir geleneksel form olan Meddah formunu çıkış noktası olarak alıp, çağdaş bir Meddah anlatısı yapmanın derdine de düştüm. Marx’ın, modern dünya için söylediği “katı olan her şey buharlaşacak” sözüne kulak verip, Faust’un hikâyesini modern dünyanın çelişkileri ve açmazları üzerinden yorumlama işine giriştim.

Gerisi, tiyatro…

Oyunun gösterimleri Moda sahnesinde devam ediyor.

Oyunun gösterimleri Moda sahnesinde devam ediyor.

Moda sahnesi web sitesinden veya mimus_oyuncuları instagram hesabından daha fazla bilgi alabilirsiniz!

Her ne kadar sürçülisan ettikse affola!

İyi seyirler! 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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