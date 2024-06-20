FAUST Olan Her Şey Buharlaşıyor
FAUST Olan Her Şey Buharlaşıyor
Uluç Esen'in, Goethe'nin Faust eserinden uyarladığı ve oynadığı oyunu Moda Sahnesi'nde izledim. Farklı yaş gruplarından, farklı kesimlerden seyirciler salonu doldurmuştu.
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Salon ışıkları kapanıp oyun başlayacak diye beklerken, ışıklar kapanmadan oyun başladı.
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Farklı düzlemler, zıtlıklar kullanılmış.
Oyunun kısa tanıtım yazısı da şu şekilde:
Oyunun gösterimleri Moda sahnesinde devam ediyor.
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