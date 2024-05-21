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Fatih Sultan Mehmet'in Bizzat Yaptırdığı 'Tılsımlı Madalyon' Londra'da Satışa Çıktı

Fatih Sultan Mehmet'in Bizzat Yaptırdığı 'Tılsımlı Madalyon' Londra'da Satışa Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.05.2024 - 17:10

Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği dönemine tarihlenen tılsımlı bir madalyonun, İngiltere'deki Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılacağı açıklanmıştı. Sözcü'nün aktardığına göre, tılsımlı madalyon, 57 milyon liraya alıcı buldu.

Kaynak: Sözcü

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İngiltere'de bulunan Bonhams Müzayede Evi, Osmanlı dönemine ait kılıçlar, çiniler, fermanlar ve bir yayının da satışını yapacağını açıklamıştı.

İngiltere'de bulunan Bonhams Müzayede Evi, Osmanlı dönemine ait kılıçlar, çiniler, fermanlar ve bir yayının da satışını yapacağını açıklamıştı.

Müzayedenin en önemli eseri ise, Fatih Sultan Mehmet'in portresinin bulunduğu madalyon olarak öne çıkıyordu.

Fatih Sultan Mehmet'in portresinin bulunduğu tılsımlı madalyon, diğer büyün madalyonlardan ayrı bir yerde sergileniyor.

Fatih Sultan Mehmet'in portresinin bulunduğu tılsımlı madalyon, diğer büyün madalyonlardan ayrı bir yerde sergileniyor.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, tılsımlı madalyonun Rönesans döneminde İtalya'da yapıldığı düşünülüyor.

20 yıl önce keşfedilen madalyon, artık Fatih Sultan Mehmet'in bilinen en eski portresi olarak kabul görmüş durumda.

20 yıl önce keşfedilen madalyon, artık Fatih Sultan Mehmet'in bilinen en eski portresi olarak kabul görmüş durumda.

Bonhams Müzayede Evi İslam ve Hint Sanatı Direktörü Oliver White, madalyonun Fatih'in en eski portresi olduğunu belirtiyor. 

Madalyonun tarihi ise 1450'lere dayanıyor. White, madalyonun tarihini ise şu şekilde anlatıyor;

'Madalyonda Fatih, 'Magnus Princep (Büyük Prens)' şeklinde tasvir edilmiş. Madalyonu çevreleyen ifadeler bize gençlik yıllarında yapıldığını gösteriyor çünkü bu, bir imparatorluk ünvanı değil.'

"Bu ifade aynı zamanda 1440'larda Osmanlı ile Venedik arasında yapılan bir anlaşmada da kullanılmış. O yüzden 1450'ye tarihledik."

"Bu ifade aynı zamanda 1440'larda Osmanlı ile Venedik arasında yapılan bir anlaşmada da kullanılmış. O yüzden 1450'ye tarihledik."

Madalyonun müzayede öncesindeki geçmişi ise yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor. Tılsımlı madalyon, 2000 yılında İtalya'daki bir satışta ortaya çıkmış, öncesinde ise 19. yüzyıla ait bir İtalyan koleksiyonunda olduğu düşünülüyor.

Madalyonun etrafında "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" yazısı bulunuyor. Madalyonun siparişini ise bizzat Fatih Sultan Mehmet'in verdiği düşünülüyor.

Madalyonun etrafında "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" yazısı bulunuyor. Madalyonun siparişini ise bizzat Fatih Sultan Mehmet'in verdiği düşünülüyor.

'Bizzat siparişini verdiği bir madalyon olmalı çünkü kimse onun adına bir madalyon yaptıramazdı.' sözleriyle tanıtılan en eski Fatih portresi olan bronz madalya, Londra'daki açık artırmada 1,4 milyon sterline (yaklaşık 57 milyon lira) alıcı buldu.

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