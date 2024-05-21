Fatih Sultan Mehmet'in Bizzat Yaptırdığı 'Tılsımlı Madalyon' Londra'da Satışa Çıktı
Fatih Sultan Mehmet'in Bizzat Yaptırdığı 'Tılsımlı Madalyon' Londra'da Satışa Çıktı
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İngiltere'de bulunan Bonhams Müzayede Evi, Osmanlı dönemine ait kılıçlar, çiniler, fermanlar ve bir yayının da satışını yapacağını açıklamıştı.
Fatih Sultan Mehmet'in portresinin bulunduğu tılsımlı madalyon, diğer büyün madalyonlardan ayrı bir yerde sergileniyor.
20 yıl önce keşfedilen madalyon, artık Fatih Sultan Mehmet'in bilinen en eski portresi olarak kabul görmüş durumda.
"Bu ifade aynı zamanda 1440'larda Osmanlı ile Venedik arasında yapılan bir anlaşmada da kullanılmış. O yüzden 1450'ye tarihledik."
Madalyonun etrafında "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" yazısı bulunuyor. Madalyonun siparişini ise bizzat Fatih Sultan Mehmet'in verdiği düşünülüyor.
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