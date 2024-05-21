Fatih Sultan Mehmet'in Bizzat Yaptırdığı 'Tılsımlı Madalyon' Londra'da Satışa Çıktı

'Bizzat siparişini verdiği bir madalyon olmalı çünkü kimse onun adına bir madalyon yaptıramazdı.' sözleriyle tanıtılan en eski Fatih portresi olan bronz madalya, Londra'daki açık artırmada 1,4 milyon sterline (yaklaşık 57 milyon lira) alıcı buldu.