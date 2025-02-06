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Fatih Portakal Sözcü TV’den Ayrıldı mı? Ne Zaman Bırakacak?

Fatih Portakal Sözcü TV’den Ayrıldı mı? Ne Zaman Bırakacak?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.02.2025 - 21:15

Sözcü TV’nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile izleyenlerinin dikkatini çekti. Portakal, YouTube yayınlarına son vereceğini duyururken Sözcü TV ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı mı, Fatih Portakal Sözcü TV'den ne zaman ayrılacak, işte yanıtı...

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Fatih Portakal Sözcü TV’den Ayrıldı mı?

Fatih Portakal Sözcü TV’den Ayrıldı mı?

Türkiye’nin en tanınan haber sunucularından Fatih Portakal, medya kariyerinde yeni bir dönemece girdi. Hem Sözcü TV ekranlarından hem de YouTube yayınlarından çekilme kararı aldığını duyuran Portakal, Haziran 2025 itibarıyla tamamen emekliye ayrılacağını açıkladı.

Fatih Portakal Neden Bırakıyor?

Fatih Portakal Neden Bırakıyor?

Portakal, sürekli aynı konular üzerine yayın yapmanın kendisini ruhsal ve fiziksel olarak yıprattığını dile getirdi. Sabah ve akşam haberlerinde sürekli tekrar eden gündem akışının kendisini zorladığını belirten sunucu, “Sağlık taramasından geçtim ve sonuçlarım gayet iyi çıktı. O zaman kendimi daha fazla yıpratmama gerek yok diye düşündüm.” ifadelerini kullandı.

Medya kariyerinde radikal kararlar alabilen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Portakal, televizyon ekranlarına da veda edeceğini ve tamamen emeklilik hayatına odaklanacağını söyledi.

Fatih Portakal’ın Son Programı Ne Zaman?

Fatih Portakal’ın Son Programı Ne Zaman?

Ünlü gazeteci, YouTube yayınlarını Şubat 2025 itibarıyla bitirdiğini, Sözcü TV ile yollarını ise Haziran 2025’te kesin olarak ayıracağını duyurdu.

Medya dünyasındaki uzun soluklu kariyerine noktayı koymaya hazırlanan Portakal’ın bu kararı, sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ancak deneyimli sunucu, “Yeter artık, benim için haber sunma süresi doldu.” diyerek kararının kesin olduğunu belirtti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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