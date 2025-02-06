Fatih Portakal Sözcü TV’den Ayrıldı mı? Ne Zaman Bırakacak?

Portakal, sürekli aynı konular üzerine yayın yapmanın kendisini ruhsal ve fiziksel olarak yıprattığını dile getirdi. Sabah ve akşam haberlerinde sürekli tekrar eden gündem akışının kendisini zorladığını belirten sunucu, “Sağlık taramasından geçtim ve sonuçlarım gayet iyi çıktı. O zaman kendimi daha fazla yıpratmama gerek yok diye düşündüm.” ifadelerini kullandı.

Medya kariyerinde radikal kararlar alabilen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Portakal, televizyon ekranlarına da veda edeceğini ve tamamen emeklilik hayatına odaklanacağını söyledi.