Fatih Portakal Sözcü TV’den Ayrıldı mı? Ne Zaman Bırakacak?
Fatih Portakal Sözcü TV’den Ayrıldı mı? Ne Zaman Bırakacak?
Sözcü TV’nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile izleyenlerinin dikkatini çekti. Portakal, YouTube yayınlarına son vereceğini duyururken Sözcü TV ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı mı, Fatih Portakal Sözcü TV'den ne zaman ayrılacak, işte yanıtı...
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Fatih Portakal Sözcü TV’den Ayrıldı mı?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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