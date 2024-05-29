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Fatih Erbakan'dan "Dolar'ı Ortadan Kaldıracağız" Açıklaması: "İslam Dinarına Geçilecek"

Fatih Erbakan'dan "Dolar'ı Ortadan Kaldıracağız" Açıklaması: "İslam Dinarına Geçilecek"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.05.2024 - 12:27

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan dolar hakkındaki ifadeleriyle dikkat çekti. Milli Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programda konuşan Erbakan, 'Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan Doları ortadan kaldırılacak' dedi.

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YRP lideri Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nin Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği "İstanbul'un Fethi" programında yaptığı konuşmayla dikkat çekti.

YRP lideri Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nin Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği "İstanbul'un Fethi" programında yaptığı konuşmayla dikkat çekti.

Erbakan, konuşmasında, ekonomide yeni fetihler gerçekleştireceklerini söylerken, "doların ortadan kaldırılacağını ve İslam dinarına geçileceğini" söyledi.

Erbakan, konuşmasında, ekonomide yeni fetihler gerçekleştireceklerini söylerken, "doların ortadan kaldırılacağını ve İslam dinarına geçileceğini" söyledi.

Mekke, Kudüs ve İstanbul gibi şehirlerin fetihleri gibi önemli fetihler yapacaklarını anlatan Erbakan, 'Dış politikada fetihler gerçekleştireceğiz. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz, sömürü, faiz, haksız kazançlar olmayacak, nimet, külfet dengesi dengelenmiş olacak, haksız vergiler olmayacak' ifadelerini kullandı.

Erbakan, dolar için de "Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan Doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah" derken, "Paylaşımda adalet temsil edilecek. Cenaballah'ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli şekilde paylaşılacak" diye belirtti.

Erbakan, dolar için de "Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan Doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah" derken, "Paylaşımda adalet temsil edilecek. Cenaballah'ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli şekilde paylaşılacak" diye belirtti.
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