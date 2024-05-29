Fatih Erbakan'dan "Dolar'ı Ortadan Kaldıracağız" Açıklaması: "İslam Dinarına Geçilecek"
Fatih Erbakan'dan "Dolar'ı Ortadan Kaldıracağız" Açıklaması: "İslam Dinarına Geçilecek"
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan dolar hakkındaki ifadeleriyle dikkat çekti. Milli Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programda konuşan Erbakan, 'Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan Doları ortadan kaldırılacak' dedi.
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YRP lideri Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nin Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği "İstanbul'un Fethi" programında yaptığı konuşmayla dikkat çekti.
Erbakan, konuşmasında, ekonomide yeni fetihler gerçekleştireceklerini söylerken, "doların ortadan kaldırılacağını ve İslam dinarına geçileceğini" söyledi.
Erbakan, dolar için de "Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan Doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah" derken, "Paylaşımda adalet temsil edilecek. Cenaballah'ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli şekilde paylaşılacak" diye belirtti.
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