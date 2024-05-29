Fatih Erbakan'dan "Dolar'ı Ortadan Kaldıracağız" Açıklaması: "İslam Dinarına Geçilecek"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan dolar hakkındaki ifadeleriyle dikkat çekti. Milli Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programda konuşan Erbakan, 'Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan Doları ortadan kaldırılacak' dedi.