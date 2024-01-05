Fatih Altaylı Mahkemeye Sevk Edildi: Savcı Yurt Dışı Yasağı İstedi
Fatih Altaylı Mahkemeye Sevk Edildi: Savcı Yurt Dışı Yasağı İstedi
Gazeteci Fatih Altaylı, ‘eline sağlık’ paylaşımı sebebiyle savcılıkta verdiği ifade sonrasında yurt dışı çıkış yasağı ve imza adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Fatih Altaylı, 1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen yürüyüşte elinde tevhit bayrağı olan bir kişiye yumruk atılması sonrasında Twitter’dan ‘eline sağlık’ paylaşımı yapmıştı.
Altaylı sonrasında paylaşımı silmiş ancak savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Altaylı’ya suçu ve suçluyu övme ile halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçlamaları yöneltildi.
Gazeteci Altaylı bu sabah saatlerinde adliyeye geldi. Altaylı’ya Prof. Dr. Celal Şengör de eşlik etti.
Altaylı, yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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