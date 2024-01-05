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Fatih Altaylı Mahkemeye Sevk Edildi: Savcı Yurt Dışı Yasağı İstedi

Fatih Altaylı Mahkemeye Sevk Edildi: Savcı Yurt Dışı Yasağı İstedi

Fatih Altaylı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.01.2024 - 11:41 Son Güncelleme: 05.01.2024 - 11:49

Gazeteci Fatih Altaylı, ‘eline sağlık’ paylaşımı sebebiyle savcılıkta verdiği ifade sonrasında yurt dışı çıkış yasağı ve imza adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Fatih Altaylı, 1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen yürüyüşte elinde tevhit bayrağı olan bir kişiye yumruk atılması sonrasında Twitter’dan ‘eline sağlık’ paylaşımı yapmıştı.

Fatih Altaylı, 1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen yürüyüşte elinde tevhit bayrağı olan bir kişiye yumruk atılması sonrasında Twitter’dan ‘eline sağlık’ paylaşımı yapmıştı.

Altaylı sonrasında paylaşımı silmiş ancak savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Altaylı sonrasında paylaşımı silmiş ancak savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Altaylı’ya suçu ve suçluyu övme ile halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçlamaları yöneltildi.

Altaylı’ya suçu ve suçluyu övme ile halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçlamaları yöneltildi.

Gazeteci Altaylı bu sabah saatlerinde adliyeye geldi. Altaylı’ya Prof. Dr. Celal Şengör de eşlik etti.

Gazeteci Altaylı bu sabah saatlerinde adliyeye geldi. Altaylı’ya Prof. Dr. Celal Şengör de eşlik etti.

Altaylı, yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Altaylı, yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Eda

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar

mustafa

Gerçeklerle kimse mutlu olmuyor yalan insana mutluluk verir

Mehmet Özgür

Fatih Altaylı'nın suçu: Suçu ve suçluyu övme Madde 215: İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kam... Devamını Gör

Matron

Peki dostum hilafet bayrağı ile slogan atmak anayasaya ve ilk 4 maddeye aykırı değil mi ? O elinde yeşil bayrak olan cahil parazite neden ceza verilmiyor ?

mamamia

peki dün kadıköy'deki yürüyüş için o kışkırtıcı mesajları yayınlayanlar ne olacak?