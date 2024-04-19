Fatih Altaylı’dan Özel Uçak Kullanan Bakanlara Tepki: “Kimsiniz Ulan Siz!”

Türkiye’de krizden kurtulmak için kemer sıkma politikası uyguluyor ancak bakan ve milletvekilleri ise özel uçak kullanımından vazgeçemiyor. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube üzerinden yaptığı yayında özel uçak sevdalısı bakan ve milletvekillerini eleştirdi.