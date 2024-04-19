Fatih Altaylı’dan Özel Uçak Kullanan Bakanlara Tepki: “Kimsiniz Ulan Siz!”
Fatih Altaylı’dan Özel Uçak Kullanan Bakanlara Tepki: “Kimsiniz Ulan Siz!”
Türkiye’de krizden kurtulmak için kemer sıkma politikası uyguluyor ancak bakan ve milletvekilleri ise özel uçak kullanımından vazgeçemiyor. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube üzerinden yaptığı yayında özel uçak sevdalısı bakan ve milletvekillerini eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda israfın önüne geçeceklerini söylese de bakan ve milletvekillilerinin özel uçak sevdası bitmiyor.
Son olarak AK Partili Numan Kurtulmuş’un ailesiyle birlikte özel uçakla Mardin’e gittiği basına yansımıştı.
Gazeteci Fatih Altaylı, özel uçak kullanan bakan ve milletvekillerini eleştirdi.
“Zannedersin ki bakan, halkla aynı uçağa binerse boncukları dökülecek. Kimsiniz ulan? O koltuğa birileri tarafından oturtulmamış olsanız yolda gören sizi tanımazdı. Yarım kuşak önce traktöre binemiyordunuz.”
Fatih Altaylı'nın özel uçak tepkisi 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın