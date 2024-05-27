Farklı Psikiyatristlerden Ayrı Teşhisler Alan Doktor İsyanını Twitter'da Dile Getirdi

Bedensel olsun ruhsal olsun bir sağlık sorununun tedavisinde en önemli aşamalardan biri de hekim danışan uyumu. Ancak kimi doktorların birbirlerinden çok farklı tanılar koyması hastada hem güvensizliğe hem de korkulara neden olabiliyor. Twitter'da farklı hocaların farklı tanılar koyduğu aynı zamanda hekim olan bir kadın da şikayetini dile getirdi. Aynı durumdan çeken kişiler tarafından bu gönderiler sosyal medya gündeminde üst sıralarda kaldı.