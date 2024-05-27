Farklı Psikiyatristlerden Ayrı Teşhisler Alan Doktor İsyanını Twitter'da Dile Getirdi
Farklı Psikiyatristlerden Ayrı Teşhisler Alan Doktor İsyanını Twitter'da Dile Getirdi
Bedensel olsun ruhsal olsun bir sağlık sorununun tedavisinde en önemli aşamalardan biri de hekim danışan uyumu. Ancak kimi doktorların birbirlerinden çok farklı tanılar koyması hastada hem güvensizliğe hem de korkulara neden olabiliyor. Twitter'da farklı hocaların farklı tanılar koyduğu aynı zamanda hekim olan bir kadın da şikayetini dile getirdi. Aynı durumdan çeken kişiler tarafından bu gönderiler sosyal medya gündeminde üst sıralarda kaldı.
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Paylaşım şöyle başlıyor.
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Şefkat ve anlayış psikiyatride önemli
Sürekli farklı tanılar, haliyle farklı ilaçlar...
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Dört farklı doktordan dört farklı teşhis gelmiş.
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Tabii bu da şüpheleri beraberinde getirmiş.
Kendi fakültesinden hocalar bile sahip çıkmamış.
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İşler sonrasında daha da kötüye gitmiş.
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Sonunda randevu bulundu.
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Tabii mevcut ruhsal haliyle nasıl doktorluk yaptığı da sorgulanmaya başladı.
Bu kez daha farklı bir tanı kondu.
"Hepsi tanısından çok emindi"
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Alınganlık da başka bir mesele...
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