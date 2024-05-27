Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Farklı Psikiyatristlerden Ayrı Teşhisler Alan Doktor İsyanını Twitter'da Dile Getirdi

Farklı Psikiyatristlerden Ayrı Teşhisler Alan Doktor İsyanını Twitter'da Dile Getirdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.05.2024 - 14:29

Bedensel olsun ruhsal olsun bir sağlık sorununun tedavisinde en önemli aşamalardan biri de hekim danışan uyumu. Ancak kimi doktorların birbirlerinden çok farklı tanılar koyması hastada hem güvensizliğe hem de korkulara neden olabiliyor. Twitter'da farklı hocaların farklı tanılar koyduğu aynı zamanda hekim olan bir kadın da şikayetini dile getirdi. Aynı durumdan çeken kişiler tarafından bu gönderiler sosyal medya gündeminde üst sıralarda kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Paylaşım şöyle başlıyor.

Paylaşım şöyle başlıyor.

👇

👇

👇

👇

Şefkat ve anlayış psikiyatride önemli

Şefkat ve anlayış psikiyatride önemli

Sürekli farklı tanılar, haliyle farklı ilaçlar...

Sürekli farklı tanılar, haliyle farklı ilaçlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dört farklı doktordan dört farklı teşhis gelmiş.

Dört farklı doktordan dört farklı teşhis gelmiş.

👇

👇

Tabii bu da şüpheleri beraberinde getirmiş.

Tabii bu da şüpheleri beraberinde getirmiş.

Kendi fakültesinden hocalar bile sahip çıkmamış.

Kendi fakültesinden hocalar bile sahip çıkmamış.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşler sonrasında daha da kötüye gitmiş.

İşler sonrasında daha da kötüye gitmiş.

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Sonunda randevu bulundu.

Sonunda randevu bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Tabii mevcut ruhsal haliyle nasıl doktorluk yaptığı da sorgulanmaya başladı.

Tabii mevcut ruhsal haliyle nasıl doktorluk yaptığı da sorgulanmaya başladı.

Bu kez daha farklı bir tanı kondu.

Bu kez daha farklı bir tanı kondu.

"Hepsi tanısından çok emindi"

"Hepsi tanısından çok emindi"

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Alınganlık da başka bir mesele...

Alınganlık da başka bir mesele...

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın