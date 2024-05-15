İnsanların Düşüp Yükselebilen Frekanslarının Olduğunu İddia Eden Kadın Kafa Karıştırdı

Son zamanlarda spiritüel akımlara özellikle kentli kesimde büyük ilgi var. Bunlardan birisi de frekans meselesi. Bir sosyal medya kullanıcısı da kahve içince değişen frekanslarımızın gül yağı ve suyla dengelenebileceğini iddia etti. Bu tip öğretilere inanan olsa da genelde ironik tepkilerle karşılaştık.