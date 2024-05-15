İnsanların Düşüp Yükselebilen Frekanslarının Olduğunu İddia Eden Kadın Kafa Karıştırdı
İnsanların Düşüp Yükselebilen Frekanslarının Olduğunu İddia Eden Kadın Kafa Karıştırdı
Son zamanlarda spiritüel akımlara özellikle kentli kesimde büyük ilgi var. Bunlardan birisi de frekans meselesi. Bir sosyal medya kullanıcısı da kahve içince değişen frekanslarımızın gül yağı ve suyla dengelenebileceğini iddia etti. Bu tip öğretilere inanan olsa da genelde ironik tepkilerle karşılaştık.
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Video şu başlıkla yayıldı.
Anlatılanlar ise şöyle 📹
Tabii komik tepkiler de geldi.
Muadil soruldu.
Haklı...
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Tabii derinlere inen de oldu.
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