Kakül Boyunu Ayarlayamayanlardan Kadınların Çiçeklere Verdiği Öneme Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kakül Boyunu Ayarlayamayanlardan Kadınların Çiçeklere Verdiği Öneme Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü hangi paylaşımlar öne çıkmış, hangi tweetlerin etkileşimi uçmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Önem verilmeyen hali bu mu?
Bir sıfır da sen ekle.
Belki %100'ünü bulursun.
Kalanıyla?
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Fazla güven iyi değil.
Yakışmış ama (kediye)
Bir tespit.
Başarılı bir çizim demek.
Unuttuk bile.
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Bir kedi daha.
Charles Dickenslık ortam.
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