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Kakül Boyunu Ayarlayamayanlardan Kadınların Çiçeklere Verdiği Öneme Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kakül Boyunu Ayarlayamayanlardan Kadınların Çiçeklere Verdiği Öneme Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.05.2024 - 18:56

Bakalım Salı günü hangi paylaşımlar öne çıkmış, hangi tweetlerin etkileşimi uçmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Önem verilmeyen hali bu mu?

Önem verilmeyen hali bu mu?
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Bir sıfır da sen ekle.

Bir sıfır da sen ekle.
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Belki %100'ünü bulursun.

Belki %100'ünü bulursun.
twitter.com

Kalanıyla?

Kalanıyla?
twitter.com
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Fazla güven iyi değil.

Fazla güven iyi değil.
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Yakışmış ama (kediye)

Yakışmış ama (kediye)
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Bir tespit.

Bir tespit.
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Başarılı bir çizim demek.

Başarılı bir çizim demek.
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Unuttuk bile.

Unuttuk bile.
twitter.com
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Bir kedi daha.

Bir kedi daha.
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Charles Dickenslık ortam.

Charles Dickenslık ortam.
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👇

👇
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Kapatıyoruz!

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