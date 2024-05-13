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Babaların Tuhaf İşlerinden Yapay Zekanın Ortalama Türk Kızı Çizimine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Babaların Tuhaf İşlerinden Yapay Zekanın Ortalama Türk Kızı Çizimine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.05.2024 - 17:59

Bakalım haftaya fişek gibi girdiğimiz bu Pazartesi günü kimler haftanın ilk gününün sendromunu yenmemize yardımcı olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Tebrik ederek başlayalım!

Tebrik ederek başlayalım!
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Markasına göre değişir.

Markasına göre değişir.
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Matematik çaresiz.

Matematik çaresiz.
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👇
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Tanımıyorsan da sensindir.

Tanımıyorsan da sensindir.
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Ekstra dem.

Ekstra dem.
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Üstteki babayla tanışın.

Üstteki babayla tanışın.
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Boykot bitti mi?

Boykot bitti mi?
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Influence edilmeli.

Influence edilmeli.
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👇

👇
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👇

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Ballama

Ballama
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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