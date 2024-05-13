Babaların Tuhaf İşlerinden Yapay Zekanın Ortalama Türk Kızı Çizimine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Babaların Tuhaf İşlerinden Yapay Zekanın Ortalama Türk Kızı Çizimine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftaya fişek gibi girdiğimiz bu Pazartesi günü kimler haftanın ilk gününün sendromunu yenmemize yardımcı olmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Tebrik ederek başlayalım!
Markasına göre değişir.
Matematik çaresiz.
👇
Tanımıyorsan da sensindir.
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Ekstra dem.
Üstteki babayla tanışın.
Boykot bitti mi?
Influence edilmeli.
👇
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Ballama
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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